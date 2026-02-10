Ayudas
98 municipios de Badajoz recibirán 204.000 euros para impulsar el autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales
Con el objetivo de avanzar en la implantación de energías renovables, reducir el consumo energético convencional y contribuir a la descarbonización de los servicios públicos
98 municipios de la provincia de Badajoz recibirán 204.000 euros para impulsar el autoconsumo fotovoltaico en edificios municipales.
La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a la redacción de proyectos técnicos para la ejecución de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales.
Facilitar el proceso
Estas ayudas tienen como finalidad facilitar a las entidades locales los recursos técnicos necesarios para avanzar en la implantación de energías renovables, reducir el consumo energético convencional y contribuir a la descarbonización de los servicios públicos municipales, especialmente en aquellos ayuntamientos con menor capacidad técnica y económica.
Según indica la diputación provincial, la convocatoria financia la redacción de proyectos de ejecución de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios de titularidad municipal, un paso previo imprescindible para que los ayuntamientos puedan acometer posteriormente inversiones en generación renovable y concurrir a otras líneas de financiación en materia de eficiencia energética y transición energética.
Transición energética
Esta actuación se enmarca en las políticas impulsadas desde el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde orientadas a la transición energética, el aprovechamiento del recurso solar y el fortalecimiento de la autonomía energética local. Asimismo, se alinea con otras líneas de acción estratégicas del Área, como el impulso de comunidades energéticas locales y el apoyo técnico a los municipios en el desarrollo de proyectos de autoconsumo.
Con esta resolución, la Diputación de Badajoz refuerza su papel de cooperación y asistencia a los ayuntamientos de la provincia, avanzando hacia un modelo de servicios públicos más sostenible, eficiente y alineado con los objetivos provinciales de lucha contra el cambio climático.
