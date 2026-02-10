Iniciativa
Valdelacalzada será sede de una acción formativa de la Diputación de Badajoz basada en gestión de restauración
El curso ha iniciado hoy su difusión y contará con 13 plazas y prácticas profesionales no laborales
Antonio Manuel Nogales
La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha este martes la difusión de una nueva acción formativa del Proyecto FACER en Valdelacalzada que ofrece 13 plazas e incluye prácticas profesionales y un enfoque en la viabilidad de negocios de restauración.
Este curso busca dotar a los residentes del entorno rural de las herramientas necesarias para emprender en el sector de la hostelería. Se trata de una formación de modalidad presencial y tendrá una duración de 185 horas totales, de las cuales 40 horas son de prácticas profesionales no laborales.
Objetivos y contenido del programa
El objetivo es capacitar a personas del entorno rural, localizado en la zona de influencia del ámbito territorial de impartición del itinerario, para analizar y desarrollar proyectos relacionados con la viabilidad de implantación de un restaurante.
Asimismo, aborda aspectos clave como, la organización y planificación de los servicios de restauración, el control de costes, o el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad alimentaria.
Plazo de inscripción
El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 23 de febrero. Para más información, las personas interesadas pueden contactar a través de los teléfonos habilitados por la Diputación de Badajoz (610 577 298 ó 924 210 766).
Esta iniciativa está cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y se enmarca en el objetivo estratégico de la Diputación de Badajoz de dinamizar el mercado laboral en las zonas rurales de la provincia, así como reducir el sesgo de género y ofrecer oportunidades reales para quellos colectivos con mayores dificultades de inserción.
Forma parte del Proyecto FACER (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), desarrollado por el Servicio de Capacitación para el Empleo y Formación Profesional, dependiente del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, e integrada en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
