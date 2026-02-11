El ayuntamiento de Monesterio y la distribuidora de electricidad se reúnen para analizar los problemas en el suministro

Ante los problemas de microcortes que se vienen produciendo periódicamente en el municipio, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, acompañada por el concejal de urbanismo, Antonio José Villalba, ha mantenido una reunión con algunos de los responsables de la compañía Eléctrica de Monesterio S.A.

El contacto surge, sostiene Loli Vargas, ante la “necesidad de dar respuesta” a la ciudadanía sobre las interrupciones y cortes de luz que, se han incrementado durante los últimos meses, con el objetivo de “buscar soluciones” y avanzar en el procedimiento que ayude a evitar este tipo de inconvenientes.

Las últimas incidencias, explicaba tras la reunión, el ingeniero de la eléctrica, Manuel Fernández, han estado motivadas por “el temporal” de lluvias que nos lleva acompañando desde el mes de noviembre. Esta situación, ha producido que “todas las distribuidoras del sur de Extremadura y norte de Sevilla y Huelva”, hayan padecido “variaciones de tensión”, que serían las responsables últimas de los microcortes eléctricos. Estas interrupciones se producen “cuando actúan las protecciones automáticas instaladas en las redes, con las que evitar males mayores”. “Nuestro deseo es ofrecer continuidad en el suministro con interrupciones cero”, afirma Fernández. Para dar respuesta a estas incidencias, durante este periodo, se ha incrementado el número de profesionales: “Habitualmente, los retenes de guardia están integrados por 6 personas. Con el objetivo de minimizar la situación, en las últimas semanas de alerta meteorológica, “las guardias han estado formadas por 12 electricistas y 4 ingenieros”, expresa Fernández.

Con respecto a otros cortes, de mayor duración, ajenos a las inclemencias meteorológicas, la empresa, asevera que, son debidos “al cambio que está sufriendo el sistema”: un mayor consumo energético, a lo que se añade la entrada de las energías renovables fotovoltaicas, que multiplican el número de productores y “nos hacen ser más dependientes del sol”.

Inversiones

A pesar de ello, la distribuidora, se muestra “sensibilizada” por los trastornos e inconvenientes que estos cortes producen en la ciudadanía. “Las protecciones de las líneas de distribución están funcionando”, ratifican, con lo que se evitan “sobretensiones”, que podrían ser las responsables de averías en aparatos eléctricos y electrónicos.

A estas medidas se suman diferentes inversiones para la modernización del sistema, que Manuel Fernández cifra, “próximas al millón de euros al año”. La empresa anuncia nuevos proyectos, “de envergadura”, que se ejecutarán en la zona de Monesterio para que “haya menos interrupciones y que, cuando surjan, sean lo más cortos posible”. Y, “para evitar, en la medida de lo posible”, que la interrupción de energía no afecte a los sistemas de telecomunicaciones, adquieren el compromiso de “contactar con los operadores, para intentar la continuidad en las redes de datos”.

La alcaldesa de Monesterio ha agradecido la “inmediatez” con la que se ha producido esta reunión, “muy necesaria”, ante la obligación de dar respuesta a la ciudadanía. “Es muy importante estar informados”, concluye Loli Vargas. Por su parte, la empresa pone a disposición de todos los clientes, sus oficinas, números de teléfono y el correo electrónico, atencioalcliente@delcamonesterio.es, desde donde se pueden canalizar todo tipo de dudas, consultas y reclamaciones.