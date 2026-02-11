El ayuntamiento de Monesterio licita por casi 71.000 € los materiales de obras Aepsa

El ayuntamiento de Monesterio anuncia, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, dos licitaciones, correspondientes a la adquisición de materiales de obra de construcción, destinadas a la ejecución de los proyectos incluidos en el plan PROFEA, (Plan de Fomento del Empleo Agrario en España), antiguo Aepsa, por un importe global de casi 71.000 €, divididos en dos ofertas. La primera, con un montante de 27.284 €, se destina al suministro para las obras de remodelación del kiosco del parque del Tejar y la segunda, con un presupuesto de 43.667 €, está destinada a financiar los materiales para el programa de Garantía de Rentas, con el que se ejecutarán obras de mejora en Ramón y Cajal, (cerramiento del colegio El Llano) y Francisco Pizarro.

Para la primera oferta, (construcción de un kiosco en el parque municipal El Tejar), las empresas interesadas, podrán presentar sus licitaciones, hasta el día 23 de febrero. El presupuesto base de licitación se divide en diferentes lotes, que engloban maquinaria, hormigones, áridos, cerámicos y gres, cemento, fontanería, electricidad, carpintería y pinturas. Como único criterio de adjudicación, el ayuntamiento tendrá en cuenta la mejor oferta, en base al precio, sin que se puedan variar plazos de entrega ni introducir modificaciones sobre los productos definidos en el contrato.

Garantía de rentas

El segundo proyecto, dotado de 43.667 €, (remodelación urbana de las calles Ramón y Cajal y Francisco Pizarro), amplía el plazo de presentación de licitaciones hasta el día 24 de febrero. En este caso, el contrato se divide en seis bloques: hormigones, áridos, bordillos y acerados, cerámico y gres y cemento. Según se desprende del pliego, los precios que se oferten por parte de los licitadores, incluyen tanto el precio, como los gastos de la entrega, transportes, depósito en obra y descarga, así como gastos generales y beneficio industrial.

Al igual que la anterior, para adjudicar esta licitación, el ayuntamiento tendrá únicamente en cuenta la mejor oferta económica. Por tratarse de contratos ligados directamente a la concesión de la subvención comunicada en su día por el Servicio Estatal Público de Empleo, el objeto de estos contratos, no pueden exceder de las cantidades estipuladas. Tampoco caben prórrogas en su ejecución.

Las empresas dedicadas a la venta de materiales de construcción pueden acceder a todos los detalles de los contratos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, lugar en el que también pueden presentarse las ofertas.