Detenidos tres jóvenes por el robo de joyas, una carabina y munición en viviendas de Aceuchal (Badajoz)

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Nacional, ha detenido a tres vecinos de las localidades pacenses de Almendralejo y Villafranca de los Barros, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de los robos perpetrados en dos viviendas de Aceuchal.

La investigación, según han informado fuentes de la comandancia, se inició a principios de este mes de febrero, cuando se denunciaron los hechos. Los ladrones aprovecharon que los propietarios no estaban en casa, para forzar los accesos y apoderarse de diferentes clases de joyas, una carabina y munición del arma.

El arma y parte de las joyas recuperadas por la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Con los datos aportados por los denunciantes y las indagaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Aceuchal, se concluyó que los autores podrían haberlas entregado en establecimientos de compra y venta de oro de la comarca.

Así, se recuperaron en una tienda de Almendralejo parte de las joyas y se averiguó la identidad de uno de los presuntos autores, un vecino de esta localidad, mayor de edad y con antecedentes por hachos similares, que detenido en colaboración con la Policía Nacional. Se le intervinieron otras joyas, la carabina y la munición.

Una vez identificados los otros dos coautores, ambos menores de edad y residentes en Almendralejo y Villafranca de los Barros, fueron localizados y detenidos también.

Análisis de joyas de procedencia desconocida

Ahora, la Guardia Civil continua analizando las joyas intervenidas, algunas cuya procedencia se desconoce, por si estuvieran relacionadas con otros robos.

Noticias relacionadas

Del caso ya se ha dado traslado a los juzgados de Almendralejo y a la Fiscalía de Menores.