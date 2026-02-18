El comité organizador hace un balance “positivo” al carnaval de Monesterio, pese al temporal de lluvia

Manola Ferreira, concejala de cultura del ayuntamiento de Monesterio, ha realizado un balance “muy positivo” del carnaval 2025. La concejala destaca especialmente, la “implicación” de la ciudadanía, en todas las actividades programadas para las jornadas del sábado y el domingo y achaca la baja participación en las actividades del viernes, al “frío y las lluvias” de un temporal que, ofreció una tregua de “2 horas”, para que pudiera salir a la calle el desfile del sábado.

Como principales “aciertos”, la concejala señala las decisiones tomadas por el comité organizador, “a última hora”. Teniendo en cuenta la situación meteorológica, que incluso estableció alertar por lluvias y vientos, se decidió “no suspender el desfile del sábado” y desarrollar toda la actividad del domingo en el recinto ferial y su pabellón.

Ferreira destacado la “implicación” de la ciudadanía. El sábado de carnaval, “Monesterio se echó a la calle” para salir en un desfile que, aunque “reducido en su recorrido”, lució de forma especial. Este año, “hemos cogido el desfile con muchas ganas y muchísima participación”. La responsable del área de cultura ha puesto en valor la “gran cantidad de disfraces, por grupos, parejas o individuales”, que inundaron las calles del pueblo de un magnífico ambiente que, después se tradujo en una fiesta de carnaval muy participativa.

En su valoración a la actividad del sábado, Ferreira, también subraya el “acierto” de anticipar esta celebración a la semana anterior de la fecha oficial. “Monesterio recibió a muchísimas personas de otras localidades cercanas que, incluso fletaron autobuses para vivir nuestro carnaval”, comenta la concejala, que, también ha destacado la “calidad” de las orquestas, grupos y Djs encargados de amenizar las veladas.

Entierro de la sardina

El domingo fue el único día sin lluvias y Monesterio aprovechó para “llenar el pabellón multiusos”, recinto al que se trasladaron todas las actividades. “Mucho público, de todas las edades”, para una fiesta que, tradicionalmente se celebra en familia. La degustación de migas con sardinas, el espectáculo infantil, la ruleta de carnaval, la quema de la sardina y la chocolatada final, tuvieron “una gran acogida”.

La actividad menos participativa fue la que abrió oficialmente la fiesta. “El mal tiempo mermó la asistencia de público” a un acto inaugural en el que, además del pregón actuó la chirigota gaditana, ‘Los Mohigangas’.

Aunque fuera de programa, las fiestas de carnaval se cerraron el jueves, día 12, con el desfile infantil que organiza el colegio El Llano. Esta actividad, que hubiera representado el inicio oficial de las fiestas, sirvió como colofón para un carnaval cuyo comité organizador se reunió el pasado viernes, día 13, con el objetivo de hacer balance y “continuar trabajando para reforzar e intentar mejorar” todo aquello que pueda perfeccionarse, de cara a próximas ediciones.