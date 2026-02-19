El presupuesto de la mancomunidad de Tentudía para este año asciende a casi 3 millones de euros

La mancomunidad de Tentudía aprueba definitivamente su presupuesto para este año que, asciende a la cantidad de 2.706.020 €, que son, 283.715 € más que el ejercicio pasado. Por partidas, las más destacadas en el estado de ingresos se corresponden con tasas, precios públicos y otros ingresos, por un importe de 1.506.020 €; seguida de transferencias corrientes, por las que se prevé recaudar 1.483.715 €.

El estado de gastos recoge, como principal partida, la destinada a gastos de personal, (1.945.328 €), seguida de gastos corrientes en bienes y servicios, (855.268 €). A inversiones reales se destinan 176.919 €.

Del mismo modo, se aprueba la plantilla de los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. En total, 58 trabajadores y trabajadoras, de los que 1, (puesto de secretaría), es de funcionario; 11, se corresponden con personal laboral fijo y 47, a personal laboral indefinido, no fijo. La cifra, según apunta la presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández, “asciende hasta los 82 trabajadores, si se tienen en cuenta los alumnos trabajadores y personal docente del proyecto Escala” y aquellos otros adscritos a diferentes programas.

Continuidad en los servicios

Una vez superado el periodo de reclamaciones, el presupuesto se convierte en “nuestra hoja de ruta”, proporcionando “seguridad a los vecinos y vecinas de la comarca”, en la seguridad de que “continuaremos prestando todos los servicios comprometidos”.

En el estado de ingresos, Felicidad Hernández, destaca las cantidades procedentes de las tasas por la recogida de residuos que, “según ley, obliga a que este servicio sea sostenible”. Esta partida, señala, destina el 65% a gastos de personal, (actualmente 32 personas contratadas como conductores, recogedores y peones), que conlleva, la “consecuente fijación de población al territorio”, a través de la contratación de nuevo personal, “con condiciones laborales dignas”.

Con respecto a las inversiones reales, (176.919 €), la presidenta afirma que, esta cantidad estará destinada “mejorar los puntos limpios, así como a la adquisición de puntos limpios móviles, de apoyo, para facilitar el acceso a este servicio a la población de mayor edad”. Parte de este dinero también se destinará a una campaña publicitaria, así como a la contratación de “dos camiones de apoyo” para la recogida de residuos en temporada alta. Además, “en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, se instalarán composteras”, para la gestión de los residuos orgánicos, que, permitirá, “cerrar el círculo” del reciclaje.

Felicidad Hernández, incide en la “seguridad” que para la comarca representa tener unos presupuestos que, aseguran “una hoja de ruta, bien definida”, para garantizar que los servicios, (suministro de agua, basura, oficina de urbanismo, oficina de igualdad, programa de familia, dinamización deportiva, etc.), se sigan prestando con la “calidad que merece toda la población”.