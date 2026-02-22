La fiesta de la matanza tradicional llena de sabor y tradición la Plaza del Pueblo de Monesterio

Se esperaba un fin de semana primaveral y las más que agradables temperaturas que acompañaron a lo largo de este sábado, 21 de febrero, fueron, sin duda, el mejor reclamo para quienes decidieron acercarse hasta Monesterio para celebrar su matanza tradicional del cerdo ibérico.

Atraídos por la tradición gastronómica de este rito ancestral, multitud de vecinos y visitantes, (la mayoría llegados desde la capital hispalense), llenaron la Plaza del Pueblo, para disfrutar de una experiencia, casi desconocida para niños y jóvenes y, muy valorada por la gente de mayor edad, por el significado de este pilar de la identidad rural que, unía familias y vecinos en un evento social, para colaborar en las tareas propias de la matanza extremeña.

Ambiente festivo en la Plaza del Pueblo para celebrar la matanza / Rafa Molina

La organización pone especial interés en la importancia de conservar y transmitir esta forma de vida. Con el objetivo de hacer entender entre la gente más joven, la importancia de preservar la identidad cultural del pueblo, a través del valor del trabajo comunitario, y conectarlas con las claves de un pasado, no tan lejano, la matanza tradicional de Monesterio incluye actividades específicas para este tramo de edad. Para ello, los más pequeños, cuentan con un taller de decoración de guarrinos de terracota y talleres de elaboración de embutidos. Los más mayores, miembros de la asociación de pensionistas, enseñan a las generaciones venideras el picado y el aliño de carnes con las que, niños y niñas, embuten sus propios chorizos que, después se llevan a casa como, mejor regalo.

Taller infantil de decoración de guarrinos / Rafa Molina

Didáctica

Sobre las 13:00 horas, el matarife, (en esta ocasión Toni Iglesias), se encargó de despiezar el cerdo, cedido por la Diputación de Badajoz para la celebración de este evento. Durante su trabajo, Iglesias, explicó, paso a paso, la forma de aprovechar todos y cada uno de los recursos que ofrece este animal, diferenciando la ubicación exacta de cada corte e incluso, los usos gastronómicos de las carnes, para hacer entender como maximizar su aprovechamiento.

Tras la matanza, la organización sirvió entre los asistentes, alrededor de 100 kilos de migas extremeñas, acompañados de 80 kilos de caldereta ibérica y otros 80 kilos de chorizo asado. Y, como postre más tradicional, otros 100 kilos de naranjas. Para prolongar la fiesta de una jornada marcada por la participación y el buen tiempo, el ayuntamiento, ofreció conciertos gratuitos, apostando por las bandas locales Apollo Rubio, Deskartes y La Fina Blues Band. Como suele ser habitual, la barra fue cedida al Club Polideportivo Monesterio.

Exposición con los trabajos elaborados por los más pequeños / Rafa Molina

Promoción cultural, festiva y gastronómica

Con esta actividad comienzan una serie de eventos gastronómicos que finalizarán con la celebración del Día del Jamón de Monesterio que, en esta edición llegará a su XXXV edición. La alcaldesa, Loli Vargas, anuncia que, coincidiendo con esta actividad, el ayuntamiento ha lanzado la programación de actividades culturales, festivas y gastronómicas que se desarrollan hasta el 12 de septiembre. Entre otros eventos, la Fiesta de la Primavera y su concurso de arroces, será el día 28 de marzo. La Semana Cultural se iniciará el día 20 de abril. La Gala del Deporte se ha programado para el 31 de mayo y el festival Jamón & Blues, entre los días 26, al 28 de junio.

La Fiesta del Guarrito se celebrará el 1 de agosto y la Feria del Emigrante, del 13 al 16 del mismo mes. El día 22 tendrá lugar el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón y, del 8 al 13 de septiembre, la feria, que incluye la celebración del XXXV Día del Jamón, el sábado, día 12.

Elaboración de chorizos en colaboración con la asociación de pensionistas / Rafa Molina

Todos los industriales

“Queremos que en la celebración del Día del jamón estén presentes todos los industriales del sector”. La alcaldesa explica que, se han iniciado “una serie de reuniones individuales” con los representantes de las empresas jamoneras, con el objetivo de perfilar la próxima edición. “Estamos recibiendo propuestas y, si todo va en la línea prevista, creo que podríamos tener una fiesta diferente”, en la que estén representados “todos los industriales que apuesten por la marca Jamón de Monesterio”.

Loli Vargas abunda en la importancia de la marca. “Jamón de Monesterio aglutina desarrollo, economía, empleo, turismo y promoción”, concluye.