Formación musical en núcleos rurales para la igualdad de oportunidades
Diputación subvenciona a la escuela de música de Monesterio con 9.500 €
Actualmente, la escuela cuenta con el máximo de matrículas que puede admitir
En la comarca de Tentudía existen 5 escuelas de música que reciben casi 30.000 € de la entidad provincial
La escuela municipal de música, dependiente del ayuntamiento de Monesterio, acaba de recibir una subvención de 9.500 € a través del Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Badajoz.
Esta cantidad es la más alta que se concede a los ayuntamientos para este concepto, en base a diferentes criterios, como la aportación municipal al centro, número de profesores o número de alumnos. Actualmente, la escuela de música de monesterio posee una matrícula de 125 alumnos, (máximo que puede admitir), contando 5 profesores y las enseñanzas musicales de viento madera, (clarinete saxofón y flauta); viento metal, (trompeta, trombón, tuba, bombardino y fliscorno), guitarra, (clásica, flamenca, eléctrica, ukelele), piano y percusión. A ellas, se unen otras asignaturas colectivas como el coro, la banda infantil o el combo.
El grueso de matrículas procede de Monesterio, aunque, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, también son bastantes las familias que optan por esta escuela de música para la formación de sus hijos e hijas, de poblaciones como Calera de León, Montemolín, Cabeza la Vaca o Fuente de Cantos.
Esta ayuda está dirigida a apoyar los gastos derivados de la actividad docente y organizativa, favoreciendo el acceso a la formación musical y reforzando el papel de las escuelas de música como motores culturales y sociales en el territorio.
En Tentudía
En la comarca de Tentudía existen 5 ayuntamientos que ofrecen estudios musicales, por cuyo servicio obtienen diferentes ayudas económicas procedentes de esta convocatoria. En su totalidad, la Diputación pacense ha otorgado, casi 30.000 €, que se reparte de la siguiente manera: El ayuntamiento de Bienvenida, recibe 4.289 €; Cabeza la Vaca, dispone de una subvención de 5.816 €; la escuela de música de Fuente de Cantos, recibe una subvención de 7.311 €; Fuentes de León, 2.749 € y Monesterio, 9.500 €.
En toda la provincia, la Diputación Provincial de Badajoz, reparte 515.000 €, entre 73 pueblos que cuentan con escuela municipal de música. Con esta inversión, explica la institución provincial, “se apuesta por la cultura como herramienta de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades, facilitando que niños, niñas, jóvenes y personas adultas, puedan acceder a enseñanzas musicales sin necesidad de desplazarse fuera de sus pueblos”.
La resolución de esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el pasado viernes, 20 de febrero. Los ayuntamientos receptores están obligados a comunicar dicha resolución al pleno de la corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Diez comparsas y 15 artefactos desfilarán en Valdepasillas para despedir el Carnaval de Badajoz
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- El Silencio celebra diez años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias: 'Una caza de brujas que nos hace más fuertes
- Cerro Gordo celebra este viernes el Carnaval con siete murgas y cuatro comparsas
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz