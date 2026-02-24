Aceuchal vuelve a convertirse en 'capital del ajo' del 12 al 15 de marzo

La Feria Internacional del Ajo (FERAJO) vuelve a la localidad pacense de Aceuchal. Este evento, que se desarrollará del 12 al 15 de marzo, reúne a gran parte de los profesionales del sector a nivel nacional y otros relacionados para analizar el presente y futuro del mismo, fomentar su cultivo, explorar vías de negocio y promocionar la calidad del producto de la localidad, agrupado en torno a la distinción 'Ajo Piporro'.

Contará con jornadas técnicas, exposiciones y ponencias profesionales, mientras que para el público general habrá también mercado multisectorial, demostraciones culinarias y animación musical. Participarán unas cien empresas relacionadas directa o indirectamente con el sector, entre productores y compañías de ingeniería, suministros o maquinaria agrícola.

Evento imprescindible

Como ha destacado la diputada provincial Paqui Silva, se trata de un evento "imprescindible" para el sector primario regional y una "seña de identidad" para Aceuchal, donde existen actualmente más de 20 empresas dedicadas y otras muchas relacionadas de una u otra forma con este cultivo. Al respecto, Sergio Gordón, alcalde de Aceuchal, ha subrayado la "ilusión" que despierta un evento que permite promocionar el ajo local como "sinónimo de calidad y seguridad alimentaria", además de como fuente de empleo y riqueza.

La principal novedad de esta cuarta edición será la celebración de una reunión del Comité Sectorial Europeo del Ajo, con la presencia de 46 empresas procedentes de Italia, Francia y España. Dicho encuentro estratégico tendrá lugar el día 11, con el objetivo de analizar retos del sector como los aranceles, los tratados de comercio y la competencia del ajo chino.

Recinto ferial

La IV Feria Internacional del Ajo de Aceuchal (FERAJO 2026) se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de marzo en el Recinto Ferial de la localidad. Mientras, las jornadas técnicas comenzarán el jueves en el Hotel Restaurante Frijón, donde se abordarán temas como los agroseguros, calidad de las semillas, demostraciones de maquinaria, etc. Estas reuniones contarán también con la presencia de representantes de las principales empresas de Corea del Sur, según ha avanzando el regidor local.

Además de las actividades profesionales, Ferajo contará con exposiciones, degustaciones culinarias, animación musical, juegos infantiles y una cata de vinos a cargo de la Cooperativa Nuestra Señora de la Soledad, con motivo de su 50 aniversario.

Asimismo, según ha desvelado Mari Carmen Merchán, teniente-alcalde, el día 15 se entregará la distinción de Ajero Mayor, que por primera vez recaerá en una mujer: Mariángeles García Morales, de Ajos Hermanos García, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo dentro del sector.