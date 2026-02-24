Monesterio lanza la programación con las fechas festivas más señaladas de primavera y verano

El ayuntamiento de Monesterio ha hecho público el calendario con la programación de fechas festivas más señaladas y participativas de los próximos meses. Del 2 de marzo, al 12 de septiembre, la localidad acogerá 15 actividades, entre las que se incluyen diferentes eventos gastronómicos, musicales, deportivos o culturales.

La celebración de la XXIV Matanza Tradicional, que se celebró el pasado fin de semana, daba el pistoletazo de salida a una amplia programación, que concluirá el XXXV Día del Jamón de Monesterio. La intención de concretar fechas y hacerlas públicas, no es otra que, “vecinos y visitantes se vayan organizando”, y que, “aquellos que residen fuera de la localidad, conozcan con antelación el calendario para que programen sus agendas”, ha explicado la alcaldesa, Loli Vargas.

Lo más inmediato será la celebración de las jornadas conmemorativas con el Día Internacional de la Mujer, con un programa de actos que, se extenderá entre los días 2, al 8 de marzo, (de lunes a domingo). El jueves, día 26, del mismo mes, el ayuntamiento celebrará el Día Mundial del Teatro que, cada año, se conmemora el 27 de marzo.

Durante el mes de abril, entre los días, 20 al 29, se celebrará una nueva edición de la Semana Cultural de Monesterio y el viernes, día 1 de mayo, se conmemorará la Fiesta del Trabajo, con los tradicionales campeonatos de mojón y degustaciones ibéricas. La actividad de mayo, se cerrará con la celebración de la VII Gala del Deporte, prevista para el domingo, día 31, para dar visibilidad a los colectivos, asociaciones y entidades deportivas del municipio y el reconocimiento público a los deportistas más destacados del año.

Jamón & Blues y Fiesta del Guarrito

Entre los días, 15 al 21 de junio, Monesterio acogerá las VII Jornadas LGTBI y, esta edición, el festival musical, Jamón & Blues, ofrecerá conciertos, con primerísimas bandas, durante el fin de semana comprendido entre los días 26 al 28. El mes de julio, recoge como principal actividad, un encuentro de bandas de música, que se celebrará el sábado, día 4.

Las actividades gastronómicas y musicales de agosto comenzarán el primer día del mes. Así, para el día 1, (sábado), se ha programado una nueva edición de la Fiesta del Guarrito, que cumple 12 años de trayectoria. Entre los días 13, al 16, se celebrará la Feria del Emigrante y el sábado, día 22 de agosto, se disputarán el XXXVI Cross Popular y el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón.

El sábado, 5 de septiembre será la pre feria, como actividad previa al inicio de la Feria y Fiestas, programadas del 8 al 13, (inauguración y acto oficial el martes, día 8 y clausura, el domingo, día 13). El XXXV Día del Jamón de Monesterio se celebrará el sábado, 12 de septiembre.

Noticias relacionadas

La programación de actividades, contenidos, lugares de celebración, horarios, etc., se irán dando a conocer a medida que se aproximen las fechas.