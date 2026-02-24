'Valdelacalzada en flor' se celebra hasta el 17 de marzo con la aspiración de ser Fiesta de Interés Turístico Regional

Por vigesimotercera vez, la localidad pacense de Valdelacalzada volverá a llenarse de color para dar la bienvenida a la primavera y poner en valor el patrimonio natural, cultural y gastronómico de la localidad y su comarca.

Desde este miércoles y hasta el próximo 17 de marzo, se celebra una nueva edición de 'Valdelacalzada en flor' con la aspiración de lograr la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional, que no pudo lograrse el pasado año al posponerse su celebración debido a las lluvias.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, que ha presentado este martes la programación junto al alcalde de Valdelacalzada, Fran Hormigo, se ha mostrado confiado en que la visita de los técnicos de la Junta de Extremadura finalice con el ansiado reconocimiento y ha recalcado el apoyo de la Diputación de Badajoz a esta fiesta "desde su nacimiento”.

La festividad busca poner en valor las plantaciones de árboles frutales presentes en la localidad, que suponen la principal fuente de economía y empleo en la comarca, además de promocionar su patrimonio natural, cultural y gastronómico. En este sentido, Hormigo ha querido destacar el papel de las centrales hortofrutícolas "como polo de riqueza y fijación de población, además de las personas que trabajan en el campo y cuidan de él".

Hermanamiento

Una de las principales novedades será el acto que simboliza el hermanamiento con la localidad portuguesa de Campo Mayor, que cuenta con una festividad similar, Festa das Flores o Festas do Povo, que se celebra en agosto. Ambos municipios se intercambiarán visitas, talleres de elaboración de decoraciones y presencia de productos autóctonos, según ha manifestado el regidor local.

‘Valdelacalzada en flor’ contará con numerosas actividades culturales, deportivas y gastronómicas, según ha desgranado Elsa Méndez, responsable de la Oficina de Turismo. Así, este viernes arrancarán las jornadas técnicas, en las que se tratarán temas como los abonos y riegos para las plantaciones.

El domingo 1 de marzo se celebran la media maratón y la carrera de 10 kilómetros, y el día 8 la ruta senderista. También habrá actividades infantiles, una ruta ecuestre, una observación estelar, una concentración de coches clásicos el día 15 y talleres de ornamentación con flores en la Casa Flora.

Cartel de la XIII Ruta Senderista 'Caminando entre flores'. / LA CRÓNICA

El “colofón” de la festividad lo pondrá el XVI Festival de Folklore, el día 21, “un referente a nivel regional en la promoción de nuestra cultura y tradiciones”, según Ricardo Cabezas.

Ese mismo día, habrá también un tren turístico para visitar la floración y un mercado de artesanía extremeña y portuguesa.