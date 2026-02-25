La nueva EDAR de Montijo-Puebla de la Calzada entra en servicio tras una inversión de 20,37 millones de euros

La nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Montijo-Puebla de la Calzada ya está en funcionamiento tras una inversión de 20,37 millones de euros. La actuación, impulsada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), permitirá modernizar el sistema de saneamiento y depuración y mejorar el tratamiento de las aguas residuales generadas en Montijo, Puebla de la Calzada y Barbaño.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha presidido este miércoles el acto de inauguración de la infraestructura, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020 dentro del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE), con el objetivo de reforzar la protección del medio ambiente y avanzar en el cumplimiento de los estándares europeos.

Respuesta a los principales problemas

La nueva EDAR da respuesta a los "principales problemas" de la instalación anterior, en especial la "insuficiente capacidad de tratamiento y la necesidad de una mejor eliminación de nutrientes, además de intervenir sobre deficiencias en la red de colectores, cuyo estado y funcionamiento podían suponer un riesgo para la protección de las aguas subterráneas", explica en una nota la CHG.

Entre las actuaciones ejecutadas, destaca la construcción de un nuevo tanque de tormentas previo a la depuradora, destinado a retener y regular los caudales en episodios de lluvias intensas y a evitar alivios incontrolados al medio natural. Asimismo, se ha reforzado la red principal mediante la ejecución de nuevos tramos de colectores, eliminando antiguos aliviaderos de crecidas hacia los arroyos Cabrillas y de los Baldíos o Corniquebrada, con la consiguiente mejora de la calidad ambiental de estos cursos.

Con esta puesta en servicio, la CHG culmina una actuación estratégica para las Vegas Bajas, orientada a ofrecer un servicio más eficiente y sostenible y a mejorar de forma significativa la calidad del efluente tratado.

Sistema de barreras de burbujas en la presa de Montijo

Tras la inauguración de la EDAR, Morán se ha desplazado a la presa de Montijo para conocer el sistema de barreras de burbujas instalado en el embalse, así como la implantación de equipos de oxigenación destinados a reducir la eutrofización en masas de agua en el inicio de los canales de riego de Montijo y Lobón.

Se trata de una actuación experimental basada en la instalación de barreras de contención a la entrada de los canales, formadas por cortinas de burbujas de aire, que reducen el acceso de ictiofauna, algas, larvas de almeja asiática y sedimentos.

Según CHG, estas barreras contribuyen, además, a mejorar la calidad del agua al disminuir la eutrofización y la turbidez, retener flotantes y limitar la proliferación de cianobacterias, manteniendo la explotación del embalse y permitiendo un flujo continuo de agua a través del sistema.