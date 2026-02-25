Guardia Civil
Detenida por segunda vez en 10 días una vecina de Fuente del Maestre (Badajoz) por traficar con cocaína y heroína
Fue interceptada en un vehículo y presuntamente trató de deshacerse de 15 papelinas arrojándolas por la ventana
Antonio Manuel Nogales
La Guardia Civil ha detenido a una vecina reincidente de Fuente del Maestre (Badajoz) como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La mujer ya había sido arrestada hace poco más de 10 días por hechos similares.
La actuación tuvo lugar el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil de Hornachos y Villafranca de los Barros interceptaron un vehículo que circulaba por la carretera EX-360, dentro del término municipal de esta segunda localidad.
Tras identificar al conductor y a su acompañante, ambos vecinos de Fuente del Maestre, los agentes reconocieron a la mujer por haberla detenido ya el pasado 11 de febrero por tráfico de drogas. Su "actitud esquiva y nerviosa" levantó las sospechas de los agentes, por lo que, en colaboración de la Policía Local de Villafranca de los Barros, procedieron a la inspección tanto del vehículo como de las pertenencias de los ocupantes y de las inmediaciones de la vía.
En la cuneta
En la cuneta localizaron un monedero propiedad de la mujer que contenía 15 papelinas de heroína y cocaína ya preparadas para su venta. Presuntamente, la detenida se habría desprendido del monedero arrojándolo desde el interior del vehículo al percatarse de la presencia policial.
Además de los estupefacientes, también se le intervino dinero en efectivo, que supuestamente habría obtenido de la venta de droga.
Con las pruebas recopiladas, la mujer fue trasladada a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias como presunta autora de un delito contra la salud pública.
Por su parte, al conductor del vehículo también se le han instruido diligencias en calidad de investigado, al considerarlo cooperador necesario en la acción delictiva.
Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros, que se ha hecho cargo del procedimiento.
