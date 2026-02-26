Las excelencias gastronómicas de Tentudía podrían formar parte de la oferta de la Red de Hospederías de Extremadura

Satisfacción entre los representantes de la mancomunidad de Tentudía, ante el resultado de su participación en una nueva edición de la Feria de Turismo Internacional de Lisboa. El acto de presentación de los recursos turísticos de este territorio se hizo coincidir en una actividad conjunta, inaugurada por la consejera en funciones, de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga y el embajador de España en Portugal, Juan Fernández Trigo. La cita sirvió para dar a conocer los recursos turísticos de las ciudades de Badajoz y Cáceres, la Red de Hospederías de Extremadura y la gastronomía de la mancomunidad de Tentudía.

La presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández, presentó en la Bolsa de Turismo de Lisboa, las fiestas gastronómicas más arraigadas y participativas que se celebran a lo largo del año en cada municipio de Tentudía, tres de ellas, declaradas como Fiestas de Interés Turístico de Extremadura. El acto, al que también acudieron alcaldesas, alcaldes y concejales de la comarca, así como el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos Prieto, finalizó con la proyección del video promocional, ‘Siente y disfruta la gastronomía de Tentudía’. A continuación, tuvo lugar una degustación de los dulces que elaboran los artesanos de diferentes pueblos de la comarca.

Encuentros y contactos

La presencia de la Red de Hospederías, encargada de elaborar el menú degustación que se sirvió en el stand de Extremadura, fue más que relevante. Los representantes de Tentudía, presentarán a esta cadena pública de 8 hoteles, de 4 estrellas, que se ubican en edificios históricos o singulares de nuestra región, un dosier con las excelencias gastronómicas de la comarca de Tentudía. La intención adelanta la presidenta de la mancomunidad es que, “los productos más característicos y de la máxima calidad que se elaboran en nuestros municipios, puedan formar parte de sus cartas”.

Otro de los compromisos adquiridos con la Dirección General de Turismo es, la realización de “un estudio” con el que conocer con certeza el número de viajeros portugueses que anualmente llegan hasta el territorio de Tentudía. Cabe destacar que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 85.935 viajeros portugueses se alojaron en establecimientos extremeños durante 2024.

“Nuestro trabajo está dando sus frutos”, concluye la presidenta de la mancomunidad, convencida de la repercusión que, entre turoperadores, empresarios del sector, instituciones y público en general, está teniendo la labor de divulgación que la institución está desarrollando. La mezcla de patrimonio histórico, naturaleza, cultura y una gastronomía marcada por el ibérico, son sus pilares más atrayentes. A ellos, se une la “autenticidad en el trato de sus gentes y su forma de vida lenta y tranquila”, como mejores reclamos para que el turista elija Tentudía como punto de destino: “Una forma de vivir el turismo de manera diferente”, asegura Felicidad Hernández.

La expedición de Tentudía en la Feria de Turismo de Lisboa ha estado integrada por Isabel Garduño, alcaldesa de Segura de León; Loli Vargas, alcaldesa de Monesterio; Alejandro Cabeza, alcalde de Bienvenida; Luis David Zapata, alcalde de Cabeza la Vaca; Chema Contreras, concejal de Bodonal de la Sierra; Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad de Tentudía, así como la técnica en turismo y el gerente de la mancomunidad, María del Mar Magarín y Jesús Aparicio, respectivamente.