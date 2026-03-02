El colegio El Llano de Monesterio reivindica el habla extremeña como seña de identidad

Finalizó la celebración de la Semana de Extremadura en la Escuela. Cada año, la comunidad educativa incluye en su calendario escolar una semana de actividades para conmemorar la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1983. Entre otros objetivos, se pretende fomentar entre el alumnado el conocimiento de la historia, la cultura, la geografía, las tradiciones, su gastronomía, o el folclore extremeño, promoviendo el orgullo de la identidad.

En este contexto, el colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, trabaja, “durante al menos, tres semanas”, en iniciativas con las que acentuar la importancia de aquellos rasgos que identifican al pueblo extremeño. Su director, Juan Molina, explica que, “es una pena, que nuestros niños y niñas no conozcan cuáles son las ciudades más importantes de Extremadura, sus ríos, sus cordilleras, su cultura…”

A lo largo del curso, con la intención de “dar una visión lo más amplia posible”, con el alumnado de los cursos de 5º y 6º, se incide en las normas que rigen la organización política y los órganos legislativos de la región. Para que “Extremadura deje de ser la gran desconocida”, los más pequeños participan en otras actividades destinadas a conocer la región en todos sus aspectos. Entre ellas, destaca una experiencia que está resultado muy enriquecedora y participativa. El centro está dando a conocer entre su alumnado el habla extremeña, como base principal de la transferencia de conocimientos que, desde siempre, han sido vínculo para el mantenimiento vivo de la historia de la región.

Diccionario castúo

Para ello, con la ayuda de un diccionario de castúo, investigando en su significado, los niños y niñas trabajan, de manera divertida, en el descubrimiento de palabras y expresiones propias de nuestra tierra. “El castúo, lenguaje que nos pertenece y forma parte de nuestra identidad cultural, siempre estuvo muy discriminado. Algo a lo que no tenemos que renunciar”, asevera Molina. Discriminación histórica y estigmatización lingüística que, al día de hoy, sigue tratándose como un castellano mal hablado.

Este proyecto irá enlazado con otro, destinado al descubrimiento de las palabras y las expresiones propias de Monesterio y su comarca. Para ello, el centro educativo buscará la colaboración del vecino, José Vasco, quien, desde hace muchos años, viene indagando, investigando y estudiando vocablos propios de la localidad, que ha plasmado en un extenso diccionario.

El colegio El Llano prepara la celebración de la “Primera Semana de Monesterio”, que se celebrará durante el tercer trimestre del curso. Se pretende que, “los niños y niñas conozcan y valoren su entorno más cercano”. Para ello, se hará fundamental la “colaboración de las familias”.

Noticias relacionadas

El viernes, último día de la Semana de Extremadura en la Escuela, alumnado y algunos docentes, acudieron al centro educativo ataviados con el traje típico de la región. Ver a los más pequeños luciendo esta indumentaria confirma la importancia de aprender a valorar y respetar la importancia de conservar lo nuestro.