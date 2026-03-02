Fallece un varón de 58 años en la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera

Un varón de 58 años ha fallecido este lunes en la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera (Badajoz).

Según ha informado el Centro de Emergencias del 112 de Extremadura, el accidente se ha registrado pasadas las 16.00 horas, en concreto en el punto kilométrico 40 de la EX-112.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un equipo del PAC de Oliva de la Frontera, una unidad de soporte vital básico y un helicóptero sanitario. También se han personado agentes de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de la EX-112.

Noticias relacionadas

Se investigan las causas

El equipo de Atestados de la Guardia Civil ha instruido diligencias sobre el accidente para investigar las causas que han ocasionado dicho siniestro.