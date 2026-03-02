Viaje organizado por el ayuntamiento
Monesterio viaja a la Feria de Mayores de Extremadura en Badajoz
Jornada de convivencia en un evento social para incidir sobre los desafíos del envejecimiento
Monesterio volvió a la Feria de Mayores de Extremadura en Badajoz. El pasado viernes, un grupo de personas de más de 60 años, viajó hasta las instalaciones de IFEBA para participar de este evento social que congrega a centenares de personas mayores de Extremadura y Portugal.
“En pocas horas se agotaron las plazas”. El ayuntamiento convocó al colectivo para participar en este evento que, según sus organizadores, además de buscar el entretenimiento de los mayores, tiene como principal objetivo, “aumentar la conciencia sobre los desafíos del envejecimiento y fomentar acciones que apoyen a este colectivo en la sociedad”.
María Fernanda Díaz Barriga, concejala responsable del Área Social, del ayuntamiento, acompañó al grupo de monesterienses, en una jornada “muy participativa e interactiva”, en la que los asistentes pudieron disfrutar de una amplia variedad de actividades, talleres, circuitos deportivos, manualidades, peluquería o actuaciones musicales. Especialmente atractiva fue, explica la concejala, la visita al stand de Cruz Roja, donde se reencontraron con el voluntariado del programa de mayores que esta institución viene desarrollando en las comarcas de Tentudía y Campiña Sur.
Los asistentes descubrieron servicios, soluciones y oportunidades a través de las empresas de un sector económico, cada vez más relevante. Lo más importante, la “interacción con iguales, la participación activa y el disfrute”, señala Díaz Barriga. La jornada finalizó con la “obligada visita” al centro comercial El Faro.
