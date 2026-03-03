Detenido un grupo delictivo de Montijo por un robo en una tienda de móviles

La Guardia Civil ha detenido a cinco integrantes de un grupo delictivo, todos vecinos de Montijo, por el robo perpetrado en un establecimiento comercial de telefonía de su misma localidad. Además, se ha investigado a otras seis personas por su implicación en un delito de receptación.

La operación se inició el pasado verano, cuando la Guardia Civil de Montijo tuvo conocimiento del robo perpetrado por un grupo de personas, quienes supuestamente accedieron al negocio empresarial y, tras forzar las vitrinas expositoras, se apoderaron de un altavoz y 14 dispositivos móviles, todo ello valorado en unos 5.000 euros aproximadamente.

Con la inspección técnico ocular realizada y revisión de imágenes, los agentes iniciaron la investigación para tratar de averiguar la identidad de los presuntos autores materiales del robo y poder recuperar los efectos sustraídos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante las sospechas de que estos teléfonos pudieran estar operativos, se realizaron diferentes tipos de gestiones pudiendo determinar la implicación en el ilícito penal de seis personas, quienes tendrían en su poder alguno de estos teléfonos, y quienes previamente los habrían adquirido a sabiendas de su procedencia ilícita.

Del desarrollo de la investigación llevada a cabo durante estos meses en la que ha colaborado Policía Local de Montijo, también se ha logrado identificar a los presuntos autores materiales de robo, un grupo de cinco jóvenes montijanos (dos de ellos menores de edad), quienes, tras cometer la acción delictiva, vendieron los terminales a terceras personas por un precio por debajo de su valor real.

Con todas las pruebas incriminatorias han sido detenidos e investigados el grupo delictivo como supuestos autores del robo, así como investigados por un delito de receptación las seis personas que los compraron. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montijo y la Fiscalía de Menores de Badajoz.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta la implicación de otras personas tanto en el robo como en la compra de los demás teléfonos.