Investigadas tres personas por cazar de manera furtiva en una finca de Zarzacapilla

La Guardia Civil ha instruido diligencias penales como investigados a tres vecinos de las localidades pacenses de Zarzacapilla, Cabeza del Buey y Peñalsordo como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna.

Fue el pasado mes, cuando la patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Herrera del Duque, en dispositivos de servicio establecidos para la prevención de acciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la caza, observaron la presencia de un vehículo sospechoso dentro del paraje conocido como 'Valle Prieto' del término municipal de zarceño, terreno acotado y catalogado como Zona de Caza Limitada.

Se intensificó la vigilancia

Según explica en nota la Guardia Civil, el conductor se apeó del mismo y, provisto de un saco que supuestamente contenía alimento para animales, lo esparcía por el terreno para posteriormente abandonar la finca.

Ante las sospechas de que se pudieran estar llevando a cabo acciones de furtivismo ya que no existe en esta propiedad explotación ganadera alguna a la que alimentar, se intensificó la vigilancia en las inmediaciones.

Pocos días después, señala la Guardia Civil, advirtieron la llegada de tres personas en dos vehículos. Mientras dos de ellos portaban escopetas y se ubicaban estratégicamente en paso de animales, otro guiaba a tres perros de caza que se adentraban en la maleza batiendo el terreno para espantar y atraer las piezas cinegéticas hasta los cazadores que ya se hallaban apostados para darles muerte, pudiendo percibir con claridad la detonación de un disparo, ausentándose rápidamente del lugar.

Carecían de autorización

Posteriormente, fueron localizados e identificados por los agentes un vecino zarceño, otro caputbovense y unpeñasordeño, quienes carecían de autorización para el ejercicio de la caza en el terreno. Estas personas, añade la Guardia Civil, habrían estado proporcionando alimentos a los animales, en los días previos a la comisión de la acción delictiva, con la intención de atraerlos al lugar y facilitar su caza.

Con las pruebas incriminatorias y tras intervenirles las armas de fuego, munición cartuchos-balas, así como un cuchillo de remate, se les instruyó diligencias como presuntos autores del delito relativo a la protección de la flora y fauna, al cazar de manera furtiva sin autorización, recogido en el artº 335 del Código Penal, que han sido entregadas en la Sección de Instancia y Tribunal de Instrucción de Castuera.