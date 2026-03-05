Oliva de la Frontera (Badajoz) invita a conocer su Pasión Viviente

Al sur de la provincia de Badajoz existe un pueblo de 5.000 habitantes donde más de 500 de sus vecinos se implican en la representación de la Pasión Viviente desde hace 51 ediciones, en las que las representaciones han ido creciendo en implicación y honestidad. Tanto valor tienen que desde 2018 la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera luce el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento con una importante repercusión turística, económica y social en el municipio.

Este miércoles se ha presentado la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera en la Diputación de Badajoz, donde han estado Ramón Díaz Farias, que es vicepresidente tercero de la diputación y alcalde de Villanueva del Fresno, localidad vecina de Oliva; la concejala de Cultura y Turismo, Fulgen Gómez; el párroco de Oliva y representante de la Hermandad de la Santa Cruz, José Ignacio López Navarrrete; el presidente de la agrupación que organiza la Pasión Viviente, Manolo Peña, y Gabriel Matos, que este año se estrena en el papel de Jesucristo, que ya representó cuando formó parte de la Pasión Infantil, la cantera de esta representación.

Fechas y horarios

Oliva de la Frontera escenifica su Pasión Viviente desde el Domingo de Ramos al de Resurrección. Empieza el Domingo de Ramos a las 19.00 horas en la plaza de España con los milagros de Jesús. Continúa el Jueves Santo a las 22.00 horas en la escalinata de la iglesia de San Marcos con la Santa Cena. Sigue el Viernes Santo a partir de las 12.00 horas en el palacio de Herodes de nuevo en la iglesia y culmina el Domingo de Resurrección a las 12.00 horas en el atrio del santuario de Nuestra Señora de Gracia.

Todos los escenarios son naturales, que estos días se decoran para las escenificaciones y se preparan desde muchos meses antes. Como novedad en esta edición, se pretende que el mercado de la época que se desarrolla en el Paseo de las Palmeras y que traslada a la localidad al Jerusalén de hace dos mil años, permanezca toda la semana con los puestos, ambientando el centro del pueblo para los acontecimientos que protagoniza esos días. Además, el Domingo de Ramos se incorporarán nuevas escenas a modo de 'flashback' con episodios de la infancia de Jesús, según ha explicado en la presentación el párroco.

No son profesionales

En su intervención, Ramón Díaz Farias ha puesto el acento en que una localidad del tamaño de Oliva consiguiese una declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, lo que pone de manifiesto el esfuerzo y la calidad del trabajo de estos vecinos, que sacan adelante esta representación de manera no profesional.

Por su parte, Fulgen Gómez ha mencionado a todas las instituciones y servicios que apoyan y colaboran con la Pasión Viviente y ha apuntado que "el futuro de la Pasión Viviente está asegurado con la cantera", en referencia a la Pasión Infantil, que se celebra dos semanas antes, el 21 de marzo. El párroco ha recordado que la escenificación de los últimos días de Cristo sirve de verdadera "catequesis viviente" y tanto es así que los niños de Oliva conocen muchos detalles del Evangelio.

La Pasión Viviente nació del empeño del entonces párroco de Oliva, José Ramos Capilla. Hoy lo ha mencionado Manolo Peña, que ha subrayado la capacidad de trabajo de los vecinos de la localidad, que han sido capaces de que a lo largo de estos años las escenificaciones evolucionen, los escenarios, el sonido, el vestuario, "sin perder la esencia".

Gabriel Matos se estrena en el papel de Jesús, pero no como protagonista de la Pasión Viviente, donde hasta el año pasado interpretó a San Juan. Hoy ha querido destacar que en esta representación todos los que participan son iguales. "No es más grande el señor que el siervo ni el enviado que quien lo envía".

Todos ellos han invitado a conocer la Pasión Viviente de Oliva de la Frontera.