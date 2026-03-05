Extreme Straits llega en concierto a Villafranca de los Barros

El sábado 14 de marzo llegará a Villafranca de los Barros el concierto Extreme Straits, banda tributo a la música de Dire Straits y Mark Knopfler. Este comenzará a las 20.30 horas y se celebrará en el Teatro Cine Festival. Las entradas se podrán adquirir en físico en la Casa de la Cultura, en la cafetería Europa y además de manera online en la web www.woutick.es, tendrán un precio de 20 euros.

En la presentación estuvieron Miriam García Cabezas como concejala de Cultura, José Lama como guitarrista del grupo y Jesús Barencón como bajista y corista. Miriam quiso destacar que "el grupo hace un gran homenaje a la banda y músico a los que hacen tributo, y a esta música que forma parte de la vida de los amantes de la música, sobre todo de los que han vivido los años 80”. También mencionó la calidad de iluminación y sonido para realzar este espectáculo que lleva tiempo girando tanto por Extremadura como por Andalucía.

El siguiente en tomar la palabra fue José Lama, quien destacó que en Extremadura hay grandes artistas y es bonito que se cuente con ellos. Anunció que el espectáculo tendrá unas dos horas de duración y añadió que “daremos un repaso a toda la música de Dire Straits, de Mark Knopfler en solitario y también a su etapa como creador de música de películas, creo que es algo que a los fans les va a gustar mucho”.

Por su parte, Jesús Barencón afirmó que “es una vuelta a nuestra juventud, aunque muchos jóvenes han venido a nuestros conciertos y nos han dicho que se lo han pasado de maravilla, así que esperamos ofrecer este espectáculo a todo el mundo el día 14”.

Para finalizar Míriam García quiso “invitar a toda la gente a que siga compartiendo la buena música, no solo a la gente de Villafranca, sino a todas las personas que vienen al pueblo desde los alrededores y partes de Andalucía”.

El evento está organizado por la compañía Extreme Producciones y en colaboración con el Ayuntamiento de Villafranca.