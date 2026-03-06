La asociación de pensionistas de Monesterio rinde homenaje a la que fuera su camarera durante 20 años

La asociación de pensionistas de Monesterio adelantó la celebración del Día Internacional de la Mujer a la tarde del viernes, 6 de marzo, con su tradicional merienda, a la que acudieron más de 200 socios y socias, con la intención de conmemorar esta celebración que, cada año, se hace coincidir con el homenaje a una de sus socias.

En esta edición, la homenajeada no es socia. Se trata de Matilde Ramos Megías, encargada de regentar el bar de la asociación durante dos décadas. La idea, expresó la presidenta del colectivo, surgió del miembro de la directiva, Juan Vasco, quién, por motivos de salud no pudo estar presente en la actividad. Eso sí, recibió un caluroso aplauso por parte de sus compañeros y compañeras de asociación, con el deseo de una pronta recuperación.

Más de 200 mayores acudieron al homenaje de Mati / Rafa Molina

En nombre de la asociación, tomó la palabra su presidenta, Cruz Bayón, para definir y razonar el porqué de este homenaje: “Durante 20 años has sido mucho más que una trabajadora. Has sido sonrisa en los días grises, paciencia en las tardes largas, compañía sincera para quien necesitaba sentirse escuchado. Has colaborado con la asociación en todo lo que te hemos pedido. Has servido cafés y también consuelos. Has ordenado mesas y corazones. Has aprendido nombres, historias y recuerdos que, hoy forman parte de tu propia vida”.

Los asistentes fueron invitados a café con virutas / Rafa Molina

Dos décadas de entrega

“Veinte años no se miden en el calendario. Se miden en abrazos recibidos, en conversaciones compartidas y en el cariño sembrado día a día”. Palabras de agradecimiento, como testimonio a su “entrega y respeto” hacia los mayores de Monesterio, que, la presidenta cerró deseando que, “la vida devuelva a Mati, todo lo regalado en estos años a los pensionistas”.

En la misma línea, María Fernanda Díaz, concejala del Área Social que, acudió acompañada por Manola Ferreira, responsable de Cultura, puso en valor esta celebración, hecha coincidir con el Día de la Mujer, como el mejor “reconocimiento” hacia todas las mujeres mayores de Monesterio. La concejala consideró “todo un acierto”, el homenaje hacia Mati, que, “durante muchos años ha demostrado con su paciencia y esfuerzo constante que, detrás del mostrador, ha sabido dar compañía, cariño y respeto”. La concejala puso en valor su dedicación y valía. “Un gran ejemplo de mujer”, concluyó Díaz Barriga.

Celebración del Día de la Mujer en la sede de la asocición de pensionistas / Rafa Molina

Momentos especiales

“Recibir este reconocimiento me llena de orgullo”, expresó Mati Ramos. Muy emocionada, recordó que, “han sido muchos años de trabajo, pero, sobre todo, de convivencia, risas, recuerdos y momentos especiales con las personas de nuestro pueblo”. Quiso compartir este homenaje “con todas las mujeres de Monesterio que, con su esfuerzo, su trabajo y su corazón, hacen cada día un pueblo mejor”.

También tomó la palabra una de sus hijas. En nombre de la familia expresó el agradecimiento por este acto a su madre, “una de las fuerzas más silenciosas y poderosas que existen”. Para su familia, Mati “ha hecho de su vida un ejemplo de amor, fortaleza y dedicación… dulce, sensible y con una calma que engaña”. Una mujer que, “se cayó, se rompió y aun así, se levantó sola, sin hacer ruido… No necesita que nadie la salve y eso, la hace imparable”. “Hoy y siempre, tu esfuerzo es nuestro orgullo y tu amor, nuestro hogar”, concluyó.

El acto estuvo rodeado de una merienda compartida en la que se sirvió café con las tradicionales virutas, tan propias de esta época del año. Para finalizar la jornada, quienes quisieron, prolongaron la tarde con bailes de salón.