El Plan de Empleo del ayuntamiento de Monesterio dará cobertura a 69 personas paradas

El ayuntamiento de Monesterio, en su última sesión plenaria, por unanimidad de los grupos políticos PSOE y PP, ha aprobado el Plan de Empleo Local. Este plan está dotado con un total de 1.019.198 €, financiados, conjuntamente, a través de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz y el propio ayuntamiento, “a través de fondos propios”. Se trata, sostuvo Loli Vargas en su intervención, de “una herramienta legal, que refleja las necesidades de empleo temporal”, con el objetivo de “reforzar” distintos servicios y áreas municipales.

Según expresó, en diciembre de 2025, la localidad contaba con un total de 268 personas desempleadas. El Plan de Empleo nace con el objetivo de “generar oportunidades reales”, especialmente, para “quienes más lo necesitan”; con lo que, se prioriza en los colectivos de mujeres y personas mayores de 55 años.

69 empleos

El plan contempla la creación de un total de 69 puestos de trabajo y, “en la mayoría de los casos”, la duración mínima de cada uno de los puestos que se ofertan será de 6 meses; con lo que, según la alcaldesa, se ofrece “estabilidad” laboral, dentro de las posibilidades que tiene el ayuntamiento.

La propuesta salió adelante con los votos afirmativos de los grupos del PSOE y PP. Ana Campos, portavoz del grupo popular, pidió al equipo de gobierno que, “se de la máxima publicidad al plan, a las bases de selección y que exista la máxima transparencia y oportunidad para todos los demandantes”. Campos preguntó a la alcaldesa que, cómo se piensa desarrollar el plan, hasta que se aprueben los presupuestos municipales. En su contestación, Loli Vargas, explicó que, “se trata de un plan de empleo prorrogado, a través del cual se están cubriendo algunas necesidades”. Estará vigente desde su aprobación, hasta el día 31 de diciembre, de 2026.

Áreas, puestos y duración

El ayuntamiento ha considerado como líneas preferentes de contratación las relacionadas con servicios de proximidad y atención a personas dependientes, mantenimiento y limpieza de instalaciones municipales, mantenimiento y vigilancia de la piscina municipal, actividades culturales y recreativas, actuaciones de mantenimiento y conservación de instalaciones y edificios, promoción turística y actividades auxiliares de gestión administrativa.

En total se ofertan los siguientes puestos de trabajo: 8 empleos para la piscina municipal, (durante 3 meses); 4 para personal de limpieza, (12 meses, a jornada 71,40%); 1 para dinamización deportiva, (12 meses, media jornada); 6 auxiliares de ayuda a domicilio, (12 meses, jornada al 71.40%); 4 para el mantenimiento de instalaciones deportivas, (12 meses a jornada completa); 2 agentes turísticos, (12 meses a media jornada); 1 para el punto limpio, (12 meses, a jornada completa); 8 para personal de apoyo al Día del Jamón, (un mes, jornada al 25%); 2 oficiales de segunda para jardinería, (un año, jornada completa); 7 peones de limpieza viaria, (12 meses, jornada al 64.30%); 3 oficiales de la construcción, (12 meses, jornada completa); 3 auxiliares administrativos, (12 meses, jornada completa); 2 dinamizadores culturales, (12 meses, jornada completa); 2 personas para apoyo a cultura y deporte, (12 meses, jornada al 60%); 4 para personal de apoyo de limpieza y desbroce, (12 meses, jornada completa); 2 como personal de apoyo a distintas áreas municipales, (12 meses, jornada completa); 1 de apoyo a la emisora municipal, (12 meses, jornada completa); 1 conductor de maquinaria, (12 meses, jornada completa); 2 para personal de apoyo en eventos culturales, (6 meses, jornada completa); y 5 para limpieza y mantenimiento de edificios públicos, (11 meses, jornada, al 57.14%).