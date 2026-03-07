Manuel González Reyes presenta en Monesterio su novela ‘Tiranos’

Tras ‘La cueva de los castores’ (2024), historia real de su abuelo Antonio que, con coraje y valentía sobrevivió a una guerra injusta; y ‘Claveles, vagos y maleantes’ (2025), novela que retrata la represión de la homosexualidad en España durante la dictadura franquista, el autor de Monesterio, residente en la localidad de Llerena, Manuel González Reyes, presenta su última creación, titulada, ‘Tiranos’. La historia de un niño acosado, a través de la cual el autor, busca detectar señales que puedan advertir sobre el acoso escolar.

Dentro de las actividades conmemorativas con el Día Internacional de la Mujer, la sala de conferencias de la casa de la cultura, acogió la presentación de esta nueva obra. María Fernanda Díaz, concejala del Área Social, fue la encargada de dar la bienvenida al autor. Manuel, acompañado de familiares, amigos y público en general, agradeció la colaboración del ayuntamiento y de un grupo de amigos, desplazados desde Llerena, para participar en la lectura de algunos pasajes de la obra.

El libro relata González Reyes, está basado en trazos de sus vivencias escolares en el colegio El Llano, de Monesterio, en plena época de la transición. Relatos de una historia basada en hechos reales, con algunos personajes muy conocidos en el ámbito escolar de aquellos años, fusionados con los sucesos vividos por los protagonistas, renombrados para salvaguardar su anonimato.

En una mezcla de sus propias experiencias vivenciales, alimentadas por la preocupación que le transmitió una madre, con un hijo víctima de bullying, Manuel, crea una historia que refleja la situación por la que atraviesan actualmente muchos niños, niñas y adolescentes. Los datos hablan por sí solos: El acoso escolar en España, afecta aproximadamente a entre el 9,4% y el 12,3% del alumnado, con cerca de 220.000 estudiantes víctimas y, “los padres no se enteran”, expresa el autor de ‘Tiranos’, convencido de la importancia en la identificación de las señales clave, para la detección de este tipo de maltrato, que, “en los casos más extremos puede acabar en suicidio”.

Salir del pozo

En el lado más positivo de la novela, Luis, el personaje central, “tiene a una familia maravillosa, que lo ayuda en todo momento”. Familia, pero también, “maestros empáticos”, a los que González Reyes recuerda con inmenso cariño, con nombres y apellidos, --Carlos González o Antonia Calero--, que, “educaban de manera diferente”.

Noticias relacionadas

La novela, ambientada en la época de la transición hacia la democracia en la escuela, narra la ruptura de aquellas estructuras rígidas marcadas por el lema de, “la letra con sangre entra”, hacia una educación basada en el diálogo y la participación. En aquel tiempo, “el acoso se sufría en silencio”, explica Manuel González. Más allá de la historia narrada, la publicación pretende ser guía para la detección de este tipo de maltrato, a través de las señales de alerta en los cambios de conducta y comportamiento de los menores, víctimas de bullying.