Monesterio celebra el 8M ensalzando la figura de las cooperativistas textiles de la localidad

Más de 130 mujeres de Monesterio fueron homenajeadas en el acto central del 8M que se celebró durante la mañana de este domingo en el auditorio municipal de la casa de la cultura. Todas ellas fueron trabajadoras en las dos cooperativas textiles que coexistieron en la localidad durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado.

“Aquel proyecto no fue solo un lugar de trabajo. Fue lugar de aprendizaje, de retos, de ilusión… donde se creó una gran familia en la que convivieron mujeres de diferentes generaciones”. Así recordaba entre los asistentes, la alcaldesa, Loli Vargas, la importancia que, para las jóvenes de Monesterio de aquella época, tuvo la creación de estos centros de trabajo. “Una puerta abierta” para el futuro de, aquellas chicas que, pudieron trabajar en su pueblo sin tener que marcharse lejos de casa.

“Lo más fácil hubiera sido resignarse”, expresó Loli Vargas; pero, estas mujeres “demostraron que había otro camino”. Proyectos empresariales que, “marcaron a toda una generación de mujeres de Monesterio”. Refiriéndose a la juventud de ahora, la alcaldesa les recordó que, “los derechos y las oportunidades que tenemos hoy, no llegaron por casualidad. Son el resultado del esfuerzo de muchas generaciones de mujeres que, muchas veces, en silencio, trabajaron, lucharon y abrieron camino para las que veníamos detrás”. Las invitó a “seguir luchando con la misma valentía que tuvieron todas las mujeres que pertenecieron a estas cooperativas de costura”, para aspirar a conseguir “una sociedad más justa, más igualitaria y con más oportunidades”.

“Si hoy estamos aquí”, concluyó la alcaldesa, “es para deciros que, Monesterio os da las gracias por vuestro trabajo, por vuestra valentía y por el ejemplo que dejáis a las generaciones venideras”.

Reconocimientos entrañables

Durante su alocución, la alcaldesa tuvo palabras de recuerdo y cariño hacia el maestro sastre, Guillermo Baños. “Una persona que creyó en vuestros sueños desde el principio” y que, con su “sensibilidad y capacidad, entendió que, apostar por aquellas mujeres era apostar por el futuro de Monesterio”. El maestro puso “ilusión, empuje y una enorme generosidad”. Loli Vargas puso en valor la “visión de futuro”, de una persona que “ayudó a cambiar la vida de los demás”.

El acto finalizó con un turno de intervenciones abierto a las homenajeadas. Se recordó a tres de aquellas pioneras, --Sabi, María Jesús y Estrella--, que ya no se encuentran entre nosotros. También se puso de relieve el más que merecido reconocimiento a las familias, padres y madres que, en la mayoría de los casos, con mínimos recursos económicos, se embarcaron e incluso llegaron a pedir créditos bancarios para pagar las 50.000 pesetas que costaba acceder a la cooperativa.

Jornada de vivencias, recuerdos, emociones, reencuentros… Una celebración para recordar que, estas primeras cooperativistas de Monesterio, fueron un pilar fundamental en la lucha por la igualdad de género la autonomía económica y el liderazgo femenino.

La mañana se cerró con la lectura del manifiesto institucional, la exposición fotográfica, ‘El pan de la memoria. De sus manos, nuestro futuro, de la Asociación de Mujeres En Sintonía. Antes de compartir una copa de honor, quienes acudieron a la celebración tuvieron ocasión de disfrutar de espectáculo de telas aéreas que ofrecieron las integrantes del grupo ‘Zima Aerial’, del que forma parte la monesteriense Elena Sánchez, que, próximamente participará en el Campeonato Nacional de Telas Aéreas, previsto para finales de mes en Madrid.