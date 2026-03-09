La Diputación de Badajoz abre el plazo de solicitud de los Planes de Actuación Integrados

La Diputación de Badajoz ha abierto el plazo para presentar solicitudes de financiación de los nueve Planes de Actuación Integrados (PAI), que abordan retos económicos, sociales, ambientales y territoriales cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

La convocatoria establece el procedimiento para seleccionar las operaciones que formarán parte de los PAI Campiña Sur, Lácara - Los Baldíos, Montijo, Municipios Centro, Municipios Guadiana - Condado del Guadiana, Municipios La Serena - Horizonte La Serena, Olivenza, Villafranca de los Barros y Zafra. Estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia de desarrollo urbano sostenible de la institución provincial, alineada con las prioridades del Feder 2021-2027.

El plazo para presentar solicitudes está abierto desde la publicación de la convocatoria hasta el 31 de diciembre de 2029 y deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos, utilizando el modelo facilitado por el Organismo Intermedio de Gestión.

Podrán ser beneficiarias las unidades ejecutoras de la propia Diputación de Badajoz y, en su caso, los ayuntamientos que integren cada área urbana funcional definida en la correspondiente 'Descripción de funciones y procedimientos'. Cada solicitud deberá referirse a una única operación, que podrá comprender una o varias actuaciones, siempre que respondan a un mismo objetivo común.

Procedimientos y criterios

Las operaciones se elegirán a partir de las solicitudes presentadas por las unidades ejecutoras mediante un procedimiento gestionado por la unidad de eestión de la diputación, que actúa de forma independiente de dichas unidades.

La selección se llevará a cabo conforme a los principios de igualdad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, transparencia y capacidad de ejecución, así como atendiendo a su contribución al cumplimiento de los objetivos de los PAI y del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

La Unidad de Gestión de la diputación, residenciada en la Oficina de Proyectos Europeos, comprobará que se cumplan los criterios de selección, incluidos los horizontales y ambientales, antes de otorgar las ayudas.

CONTEXTO Y OBJETIVO

Los nueve planes seleccionados para financiación Feder incluyen proyectos que abordan los principales retos económicos, sociales, ambientales y territoriales de las áreas urbanas funcionales de la provincia durante 2021-2027. La Diputación de Badajoz actúa como Organismo Intermedio Ligero según la resolución del pasado 16 de enero de la Dirección General de Fondos Europeos, asumiendo la selección de operaciones.

La institución provincial ha destacado en nota de prensa que se consolida como la administración local con mayor protagonismo en la convocatoria del Plan Edil Orden HAC/1072/2024, de 2 de octubre, al lograr la aprobación de nueve PAI, "el mayor número de España entre entidades locales". La senda financiera provisional es de 44.558.723,04 euros Feder, tasa de cofinanciación del 85 por ciento, para un total de inversión pública de 52.422.027,10 euros, ha apuntado.

Noticias relacionadas

Estos planes abarcan más de 106 municipios y beneficiarán a más de 250.000 habitantes, cubriendo el 70 por ciento de la población de municipios menores de 20.000 habitantes en la provincia, superando a todas las diputaciones y ayuntamientos del país en importes y peso territorial, ha concluido.