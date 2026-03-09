Parroquia San Pedro Apóstol
Manuel Lancharro dona la imagen de Jesús en la Borriquita a la Sacramental de Monesterio
La imagen, obra del imaginero sevillano, Enrique Lobo, fue bendecida en el transcurso de la Eucaristía del domingo y cuenta con la autorización del arzobispado, para procesionar el Domingo de Ramos
Hacía casi tres décadas que Lancharro había expresado su deseo de regalar a la Parroquia la imagen de la borriquita
La Semana Santa de Monesterio contará con un nuevo paso procesional. Este domingo, tras la Eucaristía del mediodía, el templo parroquial acogió el acto de presentación y bendición de la imagen de Jesús en la Borriquita, que ha sido donada por el vecino de la localidad, Manuel Lancharro Terrón, a la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores.
Centenares de fieles acudieron a la iglesia para participar de este acto que contó con la presencia del benefactor y de la junta directiva de la hermandad receptora. La Hermana Mayor, Mariví Martínez, adelantó que, la nueva imagen, que representa la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, tras haber recibido la oportuna autorización por parte del arzobispado, desfilará por las calles de Monesterio el próximo Domingo de Ramos.
La talla ha sido realizada por el imaginero sevillano, Enrique Lobo y la costurera de Monesterio, Manoli Sánchez, ha sido la encargada de confeccionar la túnica y el resto de elementos que conforman la vestimenta de la imagen de Jesús. El carpintero local, Juan Carlos Martínez, ha sido el encargado de restaurar las andas, sobre las que desfilará el nuevo paso procesional. El acto de bendición corrió a cargo del sacerdote, Casimiro Lozano Durán.
Donación
Manuel Lancharro, “agradeció” públicamente la colaboración de la Archicofradía Sacramental, “por haber hecho posible hacer realidad este deseo”. La historia de esta donación se remonta muchos años atrás. Mariví Martínez, recuerda que, en sus anteriores etapas como vocal de la directiva de la Sacramental, “escuchó comentar que Manuel tenía muchas ganas de donar la imagen de la borriquita a la Parroquia”. Después de tres décadas, tras acceder a su cargo actual, la Hermana Mayor, mantuvo una conversación con Lancharro en la que le recordó aquella intención que, 4 años después se ha hecho realidad.
Cerró el turno de intervenciones la hija del imaginero, capaz de transformar la materia en emoción. “Ahora le toca a Monesterio, verla caminar y sentir, como, a través de tus manos, la madera cobra vida”, expresó.
La celebración contó con la colaboración de diferentes agrupaciones y coros, (Coro Parroquial, Coro de Catequesis y Coral Cabarco), así como con la presencia de algunos músicos de la banda Monesterio-Cabeza la Vaca.
