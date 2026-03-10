Las organizadoras del desfile de moda flamenca de Monesterio lo califican de “éxito rotundo”

Balance muy positivo, “éxito rotundo”, afirman las organizadoras del III Desfile de Moda Flamenca de Monesterio, que se celebró el pasado sábado, 7 de marzo, en las instalaciones del pabellón multiusos, cedido por el ayuntamiento para acoger este acontecimiento que, se consolida como una de las principales citas comarcales para conocer las últimas tendencias en trajes de gitana, zapatos y complementos.

El balance, en general, sugiere que, a pesar de la gran cantidad de actividades que se acumularon a lo largo de un fin de semana que coincidió con las actividades centrales conmemorativas con el Día Internacional de la Mujer, por tercer año consecutivo, se superaran las previsiones iniciales. La actividad, organizada por tres empresas locales regentadas por mujeres, (Moda y Complementos Victoria, Droguería y Perfumería Julia y Calzados Vasco), se incluyó en la programación oficial del 8M.

Esta circunstancia, a la que se añadió un amplio “despliegue publicitario” a través de redes y de medios y canales locales, ayudó a “atraer público de diferentes localidades de la comarca”. Son parte de quienes eligen el comercio local de Monesterio para realizar sus compras; un comercio, “potente, en el que tenemos todo lo que el cliente necesita, con trato cercano y muchos años de experiencia”, afirma Montse Vasco, propietaria de la tienda de calzados que forma parte del trío organizador.

Todas mujeres

Tanto las promotoras del desfile, como las modelos, --no profesionales, pero, “maestras de pasarela” --, así como las peluqueras colaboradoras, (Marta, Puri y Montse) y, este año, también las encargadas de la barra solidaria, cedida a la Hermandad de la Virgen de Tentudía, que está dirigida exclusivamente por un grupo de mujeres, fueron las protagonistas de una tarde de espectáculo, moda, solidaridad y apoyo mutuo que, justifica, sobradamente, formar parte del programa oficial de actos del Día de la Mujer.

En pocos minutos se llenaron las más de 300 sillas disponibles. El resto se acomodó en los lugares más estratégicos para seguir de pie, un desfile que volvió a resultar todo un espectáculo. Música, iluminación y una pasarela elevada, dieron realce a las últimas tendencias en volantes, lunares, colores vibrantes, complementos, flores, pendientes, peinetas, mantoncillos, collares… y todo tipo de zapatos y botos propios de una moda, cada vez más popular en esta zona sur de Extremadura. Además, la organización sorteó un traje de flamenca con todos sus complementos, valorado en 500 €, cuyo número ganador fue el 528.

Montse Vasco ha agradecido públicamente, a través de los micrófonos de la emisora municipal, Radio Monesterio, la “colaboración desinteresada” de modelos, peluqueras y ayuntamiento, así como al público en general que, un año más “sorprendió por su gran acogida”. Lo principal, concluye Monte Vasco, es “seguir promoviendo nuestro comercio local”.

Se aproximan las fechas propias para lucir este tipo de vestimenta. En toda la comarca aguardan romerías y ferias en las que, más de un modelo formará parte de lo presentado en esta gala. Victoria, Julia y Montse, minimizan su arrojo, a la espera de los resultados económicos que puedan venir. Ojalá el esfuerzo organizativo y económico de las organizadoras se vea recompensado en ventas.