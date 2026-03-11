Comienzan las obras de reordenación de accesos de la carretera EX103 a su paso por Monesterio

Tras algunos meses de retraso, primero por la ausencia de licitadores y después, por el último temporal de lluvias, acaban de comenzar las obras de reordenación de accesos de la carretera EX103, a su paso por el término municipal de Monesterio.

Con un periodo de ejecución de 4 meses, la Junta de Extremadura adjudicó estas obras a la empresa GOSADEX SL, con un presupuesto que ronda los 225.600 €. La intervención afecta a unos 2 kilómetros de recorrido, muy complicados, por la gran cantidad de accesos a caminos y fincas, así como por la alta concentración de accidentes de tráfico que se han venido produciendo durante los últimos años.

Son obras “muy necesarias”, ha señalado el director general de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de Junta de Extremadura, David Herrero Rubio, en una entrevista en los informativos de la emisora municipal, Radio Monesterio.

Según el director general, esta zona peri urbana de Monesterio, “considerada casi como una circunvalación”, tiene la peculiaridad de poseer “muchos accesos”. Cabe recordar que esta vía enlaza directamente con la carretera Nacional 630 y la Autovía de la Plata A66 y, además de absorber la circulación de propietarios de fincas y vecinos de Monesterio, también soporta el tráfico rodado que une esta importante intersección con municipios como Calera de León, Cabeza la Vaca, Segura de León, Bodonal de la Sierra o Fregenal de la Sierra.

Reordenación

La ejecución de este proyecto, “reordenará y unificará estos accesos, en cumplimiento con la Ley de Carreteras, tanto en distancias de seguridad, como para las incorporaciones y salidas de la propia vía”, ha señalado el director general. Aunque se trata de un tramo bastante pequeño, de unos 2 kilómetros, entre los puntos kilométricos 206+500 y 208+500, la obra conlleva “cierta dificultad”. Hay que tener en cuenta que, en estos 2.000 metros, actualmente existen actualmente unos 20 accesos que se verán reducidos a media docena.

Para ello, además de reducir el número de intersecciones, se crearán otras vías de acceso desde el municipio “para la incorporación de vehículos desde el casco urbano, a través de las Rondas de Bodonal de la Sierra y Fuentes de León”, que transitan paralelas al tramo afectado de la EX103. Se trata, explica el director general, de “mantener los accesos a las fincas colindantes a través de vías interiores, cumpliendo con la Ley de Carreteras, para ofrecer “total seguridad”.

Según las estimaciones que se barajan desde la dirección general, las obras podrían finalizar “a finales del próximo mes de junio”. David Herrero pide a la población comprensión, por las molestias que se puedan ocasionar durante el periodo de ejecución. “Eran obras muy demandadas, que ayudarán a evitar accidentes, “principal preocupación de esta dirección general”, concluye.

Necesarias

La alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, ha incidido en la “necesidad” de reordenar este tramo de la EX103. “Un proyecto en el que venimos trabajando desde finales de la pasada legislatura”, señala. La ejecución “sale adelante tras el trabajo conjunto de las dos administraciones, atendiendo la demanda de los propios vecinos que transitan por la zona”.

Loli Vargas califica de “noticia estupenda” el inicio de estas obras que, “mejorarán la seguridad vial en un tramo muy conflictivo”, concluye la alcaldesa.