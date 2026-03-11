La Feria del Toro de Olivenza reúne cerca de 14.000 asistentes consolidándose como motor económico local

El Ayuntamiento de Olivenza realiza un balance positivo de la Feria del Toro 2026, celebrada durante el pasado fin de semana, tras tres intensas jornadas en las que la ciudad volvió a convertirse en punto de encuentro para aficionados taurinos y visitantes.

La valoración del sector hostelero ha sido muy favorable. Los establecimientos coinciden en señalar que la actividad durante los días de feria ha sido positiva registrándose una buena afluencia de público con buen ambiente. En este sentido el sector servicios oliventino en general se ha beneficiado de la celebración de esta feria, que vuelve a consolidarse como un importante motor económico para la ciudad.

Además, los alojamientos han registrado una ocupación completa, tanto en Olivenza como en distintos municipios de la comarca, así como en la mayoría de los establecimientos hoteleros de Badajoz capital, lo que evidencia el importante poder de atracción que sigue teniendo esta cita para visitantes y aficionados.

En cuanto a la participación en las actividades organizadas en la carpa de Exposiciones y Eventos, durante los tres días de programación se contabilizaron casi 14.000 personas. Además, el Festival Joven congregó casi medio millar de asistentes.

Respecto a los festejos taurinos se han registrado cifras similares a los de otros años, con prácticamente el lleno absoluto en los festejos del sábado y del domingo.

El dispositivo de limpieza también refleja la magnitud del evento. Según los datos aportados por el servicio municipal, durante los tres días de feria se recogieron alrededor de 10.000 kilos de residuos.

Por otra parte, el dispositivo de seguridad, integrado por seguridad privada y Policía Local, estableció controles de acceso en la zona de Los Paseos, una medida que ha permitido evitar la celebración de botellones y mantener un ambiente más controlado y seguro durante los días de feria.

En el apartado sanitario, el balance también ha sido positivo, registrándose tan solo cinco asistencias sanitarias durante los tres días de feria, todas ellas de carácter leve y sin mayor importancia.

En conjunto, el ayuntamiento considera que la feria ha cumplido su principal objetivo: atraer visitantes a Olivenza en torno a la tauromaquia y generar actividad económica en el municipio, con un impacto positivo para el comercio, la hostelería y el conjunto del sector servicios local.