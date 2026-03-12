Monesterio celebrará su Primera Feria de la Ruta Europea del Queso del 6 al 8 de noviembre

El ayuntamiento de Monesterio incrementa su oferta turística y gastronómica. El municipio acaba de integrarse en la Asociación Ruta del Queso Europeo, que agrupa a un total de 16 socios, pertenecientes a 29 municipios queseros de Europa.

Javier Sánchez García, secretario técnico de la asociación, puntualiza que, a diferencia de otras asociaciones, ésta, “únicamente está integrada por ayuntamientos de territorios queseros”. Su objetivo es “promocionar el queso como parte del desarrollo local, promoviendo el turismo y el patrimonio gastronómico, destacando la cultura del queso y el pastoreo”. El queso artesano “está de moda”, afirma Sánchez García, con lo que, “aprovechando este impulso”, Monesterio contará con un nuevo recurso, que, ayudará a ampliar sus posibilidades de desarrollo económico.

Tras la solicitud formulada por el ayuntamiento, en su última asamblea general, que se celebró el pasado 20 de febrero, se aprobó la incorporación de Monesterio, como nuevo miembro del colectivo. Este pasado miércoles, 11 de marzo, el secretario técnico de la Ruta Europea del Queso, viajó hasta la localidad pacense, para mantener una reunión con la alcaldesa, Loli Vargas, en la que concretar detalles e incluso, poner fecha a lo que será la Primera Feria de la Ruta Europea del Queso, que, según ha adelantado la alcaldesa, se celebrará entre los días 6 al 8 de noviembre, “con la presencia de, al menos, una veintena de empresas queseras de España y otros países europeos”.

Promoción internacional

Monesterio cuenta en la actualidad con tres empresas queseras, a las que “se ofrecerá” la posibilidad de exponer y vender su producto tanto en la Feria de la Ruta Europea del próximo mes de noviembre, como en “todas las que organiza anualmente la asociación, dentro y fuera de España”. Además, el hecho de pertenecer a esta asociación, “abre la promoción de la marca ‘Monesterio’ a al resto de países europeos”.

La gastronomía de Monesterio, basada principalmente en su jamón y en todo lo relacionado con el sector del ibérico, junto a los afamados restaurantes y bares, que ofrecen una magnífica variedad de platos elaborados con productos de la dehesa, son al día de hoy un atractivo esencial para el turismo y la economía local. La marca, ‘Monesterio Gastronónico. El arte que se come’, ha puesto en valor el prestigio y el reconocimiento de quienes visitan el pueblo buscando vincular la naturaleza y la cultura, con una oferta hostelera de mucha calidad.

En este contexto, la alcaldesa reafirma la importancia de pertenecer a esta Ruta Europea del Queso, como un estímulo más, “con el que seguir poniendo en valor el trabajo de industriales y ganaderos”. Monesterio “permanece en el recuerdo de quienes nos visitan y se llevan la experiencia de su variada gastronomía”, afirma Loli Vargas. “Dejar una huella duradera en el comensal sucede cuando las experiencias gastronómicas van más allá del acto de nutrirse”, concluye la alcaldesa.

La reunión, que se celebró en las instalaciones del Museo del Jamón, contó con la presencia de la alcaldesa, el secretario técnico de la asociación, la concejala María Fernanda Díaz y la empresaria quesera de Señorío de Monesterio, Inma Villalba, a través de quien surgió la iniciativa que adscribe al municipio en la Asociación de la Ruta Europea del Queso.