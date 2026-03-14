Suceso
Buscan a un vecino desaparecido en Valle de Santa Ana
El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros solicita ayuda ciudadana tras la desaparición de Francisco España García, visto por última vez en la carretera que une Santa Ana y Salvatierra
LCB
El Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros ha emitido un aviso por la desaparición de un hombre, Francisco España García, residente en los pisos tutelados del Valle de Santa Ana.
El aviso detalla que la última vez que se le ha visto ha sido en la carretera que une la localidad de Santa Ana con Salvatierra de los Barros.
El municipio ruega "máxima difusión" e informa de que, en caso de verlo o tener cualquier información, se pongan en contacto "de inmediato" con la Guardia Civil o con el 112.
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