Inmaculada Ferreira y Manuel Lancharro Romeros Mayores de San Isidro Monesterio 2026

Se aceleran los preparativos para la celebración de la 83ª Romería de San Isidro Labrador de Monesterio, que se desarrollará entre los días 9, al 17, del próximo mes de mayo. A lo largo de estas semanas, la Hermandad viene realizando diferentes llamamientos para que, los socios y socias que no tienen domiciliado sus recibos, satisfagan sus cuotas. Del mismo modo, se mantiene abierto el periodo para la presentación de colaboraciones, fotos antiguas y anuncios en la tradicional Revista de Romería que, se reparte gratuitamente entre los asociados. A lo largo de todo el mes de marzo, también permanece abierto el periodo para inscribir a los niños y niñas, para lo cual, sus progenitores deberán entregar una fotografía para esta misma publicación.

A todo ello, se suma una campaña de captación de socios, que permita financiar los importantes gastos que supone la organización de un evento de estas características, “en el que participa todo el pueblo y no todos somos socios”, explica Ana Reyes, miembro de la junta directiva.

“Ser socio, a demás de implicar el compromiso con la organización de esta fiesta, supone recibir la revista, participar en el sorteo que dona la Cooperativa San Isidro y poseer aparcamiento gratuito durante los días de romería”, manifiesta Ana Reyes. Al día de hoy, “nuestros mayores ingresos provienen de las cuotas de socios y socias y de una subvención municipal”, con lo que, estas aportaciones, (15 €, anuales), soportan buena parte de los gastos que se generan. “Nos ha subido la luz, las contrataciones musicales, seguridad, limpieza… y, nosotros hemos decidido mantener la cuota de socio al mismo precio”, sostiene.

Lola Parra Sánchez, Romera Infantil / Cedida

Romeros y Romeras

En la última reunión de la directiva de la Hermandad se designaron los cargos que representarán a todos los romeros y romeras del municipio. Una decisión “difícil”, aunque, “todos los años llegamos a un acuerdo que, hasta el momento, ha satisfecho a todos los miembros de la Hermandad”, afirma Ana Reyes. Las propuestas son designadas por unanimidad y, este año, tendrán la responsabilidad de ostentar este título honorífico, como máximos representantes de la identidad de la fiesta, Manuel Lancharro Chavero, (Romero Mayor); Inmaculada Ferreira Delgado, (Romera Mayor); Alberto Villalba González, (Romero Infantil) y Lola Parra Sánchez, (Romera Infantil). Aun falta por designar el cargo de Capataz de Camino, que se elegirá en una próxima reunión de la directiva.

Como viene siendo tradición, los primeros en conocer esta decisión son los propios elegidos. Una vez finalizada la reunión, que se celebra en horario nocturno, los miembros de la directiva visitan personalmente los domicilios de los seleccionados como romeros y romeras para darles la noticia.

Alberto Villalba González, Romero Infantil / Cedida

Máximo reconocimiento

“Es uno de los momentos más especiales y quizá, el más emocionante de la romería”, revela Ana Reyes. La visita los sorprende “en pijamas o incluyo ya metidos en la cama”. “Sus caras lo dicen todo”. Perplejidad, agradecimiento, sorpresa… Hasta el día de hoy, “nadie ha renunciado”. Y es que, ser Romero o Romera Mayor de San Isidro, es el mayor orgullo, el más alto honor y el mayor reconocimiento que puede ostentar un miembro de la Hermandad.

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El acto de coronación tendrá lugar el sábado, día 9 de mayo en el transcurso de la verbena, posterior al inicio del quinario al Santo. En ese momento los Romeros Mayores entrantes, recibirán el testigo de quienes se desprenderán del título honorífico que han ostentado durante el último año.