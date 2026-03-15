‘Entre Capirotes y Pucheros Anda el Señor’ ofrece en su tercera edición la esencia de la Semana Santa de Zafra

El Ayuntamiento de Zafra, con la colaboración de la Asociación de Empresarios, Rosa Palo Eventos, la Fototeca de Zafra y la Asociación Síndrome de Down, impulsa una nueva edición de esta iniciativa, concebida para dinamizar el Mercado de Abastos y, al mismo tiempo, conservar las tradiciones ligadas a la Cuaresma en la localidad segedana.

La concejala de Comercio, Industria y Desarrollo Local, Eva Corchero, ha agradecido la implicación de las entidades y personas que participan en un programa que comenzará el lunes 16 de marzo, a las 13.00 horas, con la inauguración de las exposiciones.

Todas las actividades se desarrollarán en el Mercado de Abastos, un espacio que en los últimos años ha reforzado su papel como punto de encuentro ciudadano y comercial en Zafra, también a través de propuestas culturales y sociales que buscan atraer público y abrir el recinto a nuevos usos.

Tres exposiciones y una mirada a la tradición cofrade

La programación expositiva se distribuirá en tres espacios habilitados dentro del mercado. Una de las muestras, titulada "La esencia de la Semana Santa de Zafra", estará a cargo de Rosa Palo Eventos e incorporará distintos elementos vinculados a la Pasión en la ciudad, según ha explicado su responsable, Mariló Roguera.

A ello se sumará la exposición "La Semana Santa de Zafra en la actualidad", coordinada por Manuel Méndez Zama, con imágenes centradas en detalles y momentos del mundo cofrade local. El recorrido se completará con varios dioramas aportados por la Asociación de Belenistas Zafra-Río Bodión.

Junto a estas propuestas habrá además una Muestra Nazarena y de Trajes Cofrades, así como una exposición de crochet de Semana Santa de la artista local María del Carmen Gallardo Silva. El conjunto ofrece una panorámica amplia de la identidad cofrade zafrense, desde la indumentaria y la artesanía hasta la fotografía y la escenografía.

El 27 de marzo, gastronomía y solidaridad

Uno de los días centrales del programa será el Viernes de Dolores, 27 de marzo. La presidenta de la Asociación de Empresarios, Luisa Santana, ha explicado que se elaborarán garbanzos de Cuaresma, cuyo reparto contará con la participación de usuarios del Centro Ocupacional de Down Zafra. La recaudación obtenida se destinará a esta entidad.

De forma paralela, un grupo parroquial del Camino de Santiago cocinará también más garbanzos con el objetivo de recaudar fondos para su viaje. La jornada incluirá además un taller de palmas a cargo de Rafael Escudero Cabello, venta de dulces típicos de Semana Santa elaborados con la colaboración de reposteros de la zona y una cantina solidaria.

La vertiente benéfica refuerza el carácter comunitario de una cita que aspira a consolidarse en el calendario previo a la Semana Santa en Zafra y a implicar a colectivos sociales, empresariales y parroquiales en torno a una propuesta común.

Una cita que busca consolidarse en Zafra

Los organizadores confían en que esta tercera edición vuelva a contar con una amplia respuesta de público y afiance una iniciativa que enlaza tradición, comercio local y participación ciudadana. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de abril y está previsto invitar a los centros educativos para que el alumnado pueda conocerla.

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Durante la presentación del programa, realizada en Radio Emisur, se puso en valor la colaboración alcanzada este año entre las distintas entidades implicadas. En una ciudad con una marcada tradición cofrade como Zafra, la propuesta busca que la Cuaresma también se viva fuera de los templos y las procesiones, en un espacio cotidiano como el mercado y con un formato abierto a vecinos y visitantes.