Encerrona épica de ‘El Mella’ con 6 novillos

Barcarrota presentó el pasado viernes el cartel de su novillada de Semana Santa, una cita prevista para el sábado 4 de abril a las 17.30 horas en la plaza de toros del municipio, donde el novillero local Sergio Domínguez ‘El Mella’ lidiará en solitario seis novillos de las ganaderías José Luis Marca y Voltalegre.

En el acto han participado José Antonio Cidoncha, director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia de la Junta de Extremadura; Juan Mari Delfa, vicepresidente de la Diputación de Badajoz; Miguel Rodríguez Agudo, alcalde de Barcarrota; el propio Sergio Domínguez ‘El Mella’; y Joaquín Domínguez, empresario taurino extremeño vinculado a Socar de Toros.

La cita se presenta como uno de los eventos taurinos destacados de la Semana Santa en la comarca, con un claro componente local por el peso que tiene la figura del novillero barcarroteño y por el respaldo institucional que ha reunido su anuncio.

Respaldo institucional

Durante la presentación, José Antonio Cidoncha ha señalado que la novillada será retransmitida en directo, una decisión que, según expuso, responde al interés de la Junta de Extremadura por dar visibilidad a los jóvenes valores del toreo.

Ese respaldo institucional se suma al de la Diputación de Badajoz y al del Ayuntamiento de Barcarrota, que han arropado públicamente un festejo con el que se busca proyectar la imagen taurina del municipio más allá del ámbito estrictamente local.

Juan Mari Delfa ha afirmado que la cita puede tener un carácter especial para la localidad y ha recordado la trayectoria de «El Mella» desde sus inicios en la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, una institución que, según destacó, cumple 28 años de actividad formativa.

El reto de ‘El Mella’

El centro del cartel será Sergio Domínguez ‘El Mella’, que afronta una tarde de máxima exigencia al encerrarse con seis novillos en solitario. El joven torero ha definido la cita como «un reto» y ha asegurado que supone un punto de inflexión en su carrera.

«Duermo poco y entreno mucho», ha afirmado el novillero durante el acto, en el que también ha mostrado su confianza en su cuadrilla. «Daré todo de mí e intentaré dar cosas distintas», ha añadido. Su participación convierte el festejo en una convocatoria de fuerte carga emocional para Barcarrota, donde el apoyo al novillero local ha estado muy presente en la presentación pública del cartel.

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El empresario Joaquín Domínguez ha subrayado el valor singular del festejo y ha sostenido que, según sus referencias, hace más de 50 años que nadie se encierra con seis novillos en la plaza de toros de Barcarrota. También ha animado a los vecinos y a los aficionados de la comarca de Olivenza a acudir al coso para respaldar al joven torero.