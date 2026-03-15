Colaboran más de veinte negocios locales
Jerez de los Caballeros estrena la primavera el 21 de marzo con descuentos y talleres
El ayuntamiento impulsa una jornada en la Plaza de España para dinamizar el comercio de proximidad en la antesala de la Semana Santa jerezana
Redacción
Jerez de los Caballeros dará la bienvenida a la primavera el próximo 21 de marzo con una jornada especial centrada en el comercio local, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca animar las compras de proximidad y reforzar la actividad de un sector clave para la vida económica y social de la ciudad.
Bajo el lema «Estrena la primavera», el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros ha organizado para el sábado 21 de marzo una programación especial «por y para el comercio», con el respaldo de la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, además de la colaboración de asociaciones locales.
La propuesta reunirá a en torno a una veintena de negocios de la localidad, entre ellos establecimientos de moda, complementos, estética y floristería, que aprovecharán la jornada para mostrar sus novedades de temporada y ofrecer descuentos especiales en horario de mañana y tarde.
La actividad se concentrará en buena medida en la Plaza de España, que acogerá talleres, gastronomía, música y propuestas de ocio pensadas para atraer público al centro y favorecer el paso por los establecimientos participantes. La iniciativa llega, además, en un momento señalado para la ciudad, a las puertas de la Semana Santa, una de las fechas con mayor movimiento social y económico en Jerez. En la presentación de esta jornada han participado el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo; el concejal de Comercio, Sebastián Sánchez; y la nueva gerente de la Oficina de Comercio, Carolina Domínguez.
Según ha explicado el alcalde, la coincidencia entre la llegada de la primavera y la cercanía de la Semana Santa ofrece una oportunidad para sacar a la ciudadanía a la calle y poner en valor las ventajas del comercio y la hostelería de la ciudad. Gordillo ha señalado que se trata de una época «especial en Jerez» y ha defendido el papel de la proximidad, la cercanía y la confianza como fortalezas de los negocios locales.
En la misma línea, Sebastián Sánchez ha enmarcado esta propuesta dentro de las acciones que el consistorio viene desarrollando a lo largo del año para respaldar al tejido empresarial de la localidad. El edil ha invitado no solo a vecinos de Jerez, sino también a residentes de municipios cercanos, a sumarse a una jornada concebida como escaparate del pequeño comercio.
La programación arrancará a las 11.00 horas con dos talleres de flores de papel, dirigidos a pequeños y mayores, a cargo de la Asociación del Belén Santa Ángela.
- Tirotean una vivienda de Badajoz contra la que lanzaron cócteles molotov hace dos días
- La cadena de cafeterías 'Santagloria' abre un nuevo local en la Plaza de Conquistadores de Badajoz
- Los Alféreces: barra y cuchara diaria
- Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
- El Circo Encantado recibe la autorización del ayuntamiento para su debut en Badajoz
- Uno de los detenidos por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Yo no sabía nada
- Detenido en Badajoz un gestor de seguros por estafar 50.000 euros: hay al menos 60 víctimas