Valverde de Leganés estrena casa del pueblo

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés vuelve a abrir plenamente sus puertas en su ubicación habitual de la plaza tras culminar las obras de ampliación y rehabilitación de las Casas Consistoriales. La actuación, inaugurada este viernes con presencia de la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco, pone fin a una etapa provisional en la que los servicios municipales se han venido prestando desde 2021 en el Centro del Conocimiento.

La intervención no se ha limitado a una reforma estética. El consistorio ha ganado superficie y nuevas dependencias después de incorporar al edificio original una vivienda colindante adquirida para ampliar las instalaciones. En esa nueva parte se ubican ahora buena parte de las oficinas, entre ellas Alcaldía, secretaría o gestión de compras, mientras que en el inmueble antiguo permanecen el salón de plenos, una sala de reuniones y otros espacios comunes.

El regreso tiene también valor simbólico para el municipio. Tras años de obras y traslado temporal de servicios, el ayuntamiento recupera su papel como centro administrativo y referencia cotidiana para los vecinos en pleno corazón de la localidad pacense.

Según ha explicado la Diputación de Badajoz en una nota de prensa, la remodelación ha permitido mejorar la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas e incorporar nuevos materiales e infraestructuras tecnológicas orientadas a la eficiencia energética y a la digitalización de la administración local.

Ese cambio pretende traducirse en una gestión más ágil y en una atención más cómoda para la ciudadanía. La modernización de las instalaciones busca facilitar trámites y reforzar un modelo de administración más cercana en un municipio donde la relación directa entre vecinos y ayuntamiento sigue siendo una pieza esencial de la vida diaria.

Durante el acto inaugural, las autoridades recorrieron las nuevas dependencias municipales antes de las intervenciones institucionales. En ese contexto, Raquel del Puerto ha afirmado que abrir un edificio público «no solo significa estrenar nuevas instalaciones, sino dar un paso de progreso y modernidad para mejorar los servicios públicos y ampliar la atención a la ciudadanía».

La presidenta provincial enmarcó la actuación en la defensa del municipalismo como eje de la acción de la Diputación de Badajoz. A su juicio, es en los municipios donde se prestan los servicios públicos más próximos y donde deben generarse oportunidades para sostener el desarrollo del territorio, especialmente en el medio rural.

Del Puerto ha señalado además que la institución mantiene una colaboración «permanente» con los ayuntamientos de la provincia para sacar adelante proyectos capaces de mejorar la calidad de vida de la población. En esa línea, vinculó la reforma de Valverde de Leganés con una provincia «más cohesionada, sostenible, inclusiva y dinámica».

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Las obras han sido financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Valverde de Leganés y la Diputación de Badajoz a través del Plan de Reto Demográfico, con una inversión que ha rondado los 800.000 euros.