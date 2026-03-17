Promedio ejecuta casi 2.800 tratamientos preventivos al año contra ratas y cucarachas en la provincia de Badajoz

El servicio de control vectorial de plagas del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha ejecutado durante el año 2025 un total de 2.768 tratamiento contra ratas, cucarachas y otras plagas en 67 municipios de la provincia pacense.

Los trabajos se centran en el alcantarillado, almacenes y dependencias municipales como colegios, consultorios médicos, casas de cultura u hogares de mayores.

Actualmente se realizan un mínimo de cuatro campañas de desratización y desinsectación al año en cada una de las 67 localidades que han confiado a Promedio esta labor y que agrupan a casi 80.000 habitantes en total.

En el caso de las ratas, se revisa en cada visita el estado de los cebos rodenticidas y se sustituyen si es necesario, además de aplicar los biocidas o químicos en situaciones específicas que lo requieran.

Para las cucarachas, el tratamiento se centra especialmente en la red de alcantarillado y en edificios y dependencias municipales que sean consideradas de riesgo (sótanos, cuartos de máquinas, almacenes, cocinas o baños), informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

En cuanto a las piscinas municipales, existen tratamientos especiales antes de la temporada de baños y mantenimientos durante el verano. Además de ratas y cucarachas, también se realiza un seguimiento de posibles focos de garrapatas, pulgas y otros artrópodos que pudieran afectar a espacios o instalaciones municipales.

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Por otro lado, en casos de sobrepoblación especial de cucarachas o roedores en momentos puntuales, se atienden avisos de forma extraordinaria. En 2025, han sido un total de 62 las incidencias que se han recibido desde los ayuntamientos, la mayoría durante el verano por la mayor prevalencia de insectos.