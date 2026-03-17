Tentudía ocupa la vigésima posición entre las comarcas extremeñas en renta media por persona

La comarca de Tentudía, integrada por los municipios de Fuente de Cantos, Monesterio, Bienvenida, Montemolín, Calera de León, Cabeza la Vaca, Fuentes de León, Bodonal de la Sierra y Segura de León, posee un total de 23.812 habitantes. Su renta media por persona, es de 11.032 €, esta cantidad la coloca en el puesto número 20, con respecto al resto de mancomunidades, por debajo, se encuentran las comarcas de Valle del Alagón, Centro, La Serena, Tierra de Barros, Tierra de Barros-Río Matachel, Olivenza, Lácara -Los Baldíos y Valle de Jerte, esta última, con una renta media de 10.035 € por habitante.

De entre las comarcas más próximas a Tentudía, superan el nivel de renta, Llerena, (11.172 €); Sierra Suroeste, (11.208 €) y Río Bodión, (11.539 €). La comarca con mayor renta personal es la de Guadiana, con 12.417 €. La renta neta media por persona en Extremadura es de 12.320 €. En la provincia de Badajoz, asciende a 12.067 €.

La renta media por municipios del territorio de Tentudía es la siguiente: Monesterio, 11.234 €, por persona. Montemolín, 10.258 €. Calera de León, 10.568 €. Cabeza la Vaca, 10.275 €. Fuentes de León, 10.011 €. Segura de León, 10.680 €. Bodonal de la Sierra, 10.970 €. Fuente de Cantos, 11.621 € y Bienvenida, 10.954 €.

Parados y PIB por habitante

Los datos de empleo colocan al territorio de Tentudía entre las 5 comarcas extremeñas con un mayor porcentaje en el número de personas paradas. Este territorio ocupa la posición 23, con el 11,1% de parados entre la población de 16 a 64 años. El peor dato lo arroja La Serena, (13,3%) y el mejor, Valle del Jerte, con un 3,9% de población sin empleo. La tasa de paro en Extremadura se sitúa en el 9,82% y en la provincia de Badajoz, en el 10,2%.

El porcentaje de parados por municipio, en Tentudía, es el siguiente: Monesterio, 9,87%. Montemolín, 15,24%. Calera de León, 9,71%. Cabeza la Vaca, 12,13%. Fuentes de León, 12,58%. Segura de León, 15,28%. Bodonal de la Sierra, 12,01%. Fuente de Cantos, 11,65% y Bienvenida, 9,94%

El Producto Interior Bruto por habitante es de 17.648 €. Aquí, el territorio más al sur de la región, se coloca en 17ª posición. Su PIB difiere bastante del de los residentes en Campo Arañuelo, (99.256 €) y es bastante superior a Sierra de Gata, (8.395 €). El PIB por habitante en Extremadura es de 23.893 €.

Mejores datos presentan los relacionados con la edad media de su población. Los habitantes de la comarca de Tentudía presentan una edad media de 46,4 años. La comarca ocupa la undécima posición con respecto a la población más joven de Extremadura que, se da en el territorio de Tierra de Barros, con una edad media de 41,9 años. La comarca más envejecida es la de Villuercas-Ibores-Jara, con 53,6 años. La edad media en Extremadura es de 56,1 años.

Precio de la vivienda y evolución poblacional

Comprar una vivienda en cualquiera de los municipios de la comarca de Tentudía, tiene un precio medio de 567 €, por metro cuadrado. El precio más alto se da en Badajoz, (1.580 €/m2) y el más barato en la comarca de La Serena, (387 €/m2).

La población del territorio de Tentudía, como en casi todas las comarcas extremeñas; a excepción de Guadiana, Tierra de Barros y La Vera; que se encuentran en situación de crecimiento; ofrece una tasa de variación anual del -3,1%, con tendencia a la regresión.

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El Instituto de Estadística de Extremadura ha publicado el Atlas Socioeconómico de Extremadura 2025. En este estudio se reflejan diferentes variables e indicadores económicos, demográficos y sociales de ámbito municipal. Se trata de un complemento a las estadísticas que vienen publicándose por otras instituciones extremeñas que, además, recoge la caracterización socioeconómica de las 28 comarcas repartidas por todo el territorio de la región.