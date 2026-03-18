El ayuntamiento volverá a instalar una gran carpa para celebrar la X Fiesta de la Primavera de Monesterio

Todo listo para uno de los grandes eventos de la primavera de Monesterio. Coincidiendo con el sábado que abre la Semana Santa, el ayuntamiento celebrará la décima edición de su Fiesta de la Primavera que, conjuga un concurso gastronómico, con una fiesta musical, en una jornada de convivencia intergeneracional que regresa a la zona de El Tejar.

Las inclemencias meteorológicas provocaron que, en la pasada edición la fiesta se tuviera que organizar en una gran carpa instalada en la Ronda General de Circunvalación. El resultado fue “magnífico”, asegura la concejala de Juventud, María del Mar Megías Pecellín. “Atendiendo las sugerencias de muchas peñas”, el ayuntamiento ha decidido volver a instalar la carpa que dará cobijo a peñas y público en general.

Entre otros motivos, el cambio de ubicación, “favorece la convivencia”, pues, “todas las peñas y quienes acuden a la fiesta sin pertenecer a ningún grupo, estarán en el mismo recinto”. Además, en este mismo espacio “se integran la barra y el escenario, con todas las actuaciones musicales”. A todo ello, añade la concejala, se suma, “facilitar el trabajo de las peñas”, que, de esta manera, únicamente tienen que llevar “sus mesas, sillas y útiles para preparar la paella, sin tener que instalar los “cenadores metálicos donde refugiarse del sol del mediodía”.

Bases del concurso

Los grupos interesados deberán formular su solicitud en las dependencias de la casa de la cultura, hasta el día 23 de marzo. En el momento de la inscripción se abonarán 5 €, en concepto de cuota de participación. El sorteo de parcelas tendrá lugar el martes, 24 de marzo, a las 20:30 horas en la casa de la cultura. Los carteles identificativos con los nombres de las peñas deberán recogerse entre los días 26 y 27.

Cada peña dispondrá de un máximo de 2 horas para la realización de su paella. El concurso comenzará a las 12:30 y finalizará a las 14:30 horas. Los participantes que superen el tiempo establecido sufrirán la penalización de un punto por cada cinco minutos de retraso.

Arroces con verduras, pescados, mariscos, carnes… la organización deja a voluntad de los cocineros la elección de ingredientes y aliños. El jurado realizará una degustación a ciegas, desconociendo en todo momento a qué peña pertenece cada plato. Se valorarán aspectos como presentación, sabor y originalidad. La organización entregará a los tres primeros clasificados y a la peña más animada, premios en forma de trofeos, Jamón de Monesterio, paletillas y lotes ibéricos.

Durante el concurso, el recinto ferial contará con la animación musical de la charanga Tropicán. A media tarde, el escenario principal acogerá la actuación de la orquesta de pop-rock, con versiones de todos los géneros musicales, Electric. La velada contará con las actuaciones de los Djs y grupos de animación, Alfred Molina, Álvaro Guerra, Marko Sánchez, Cristian White y el grupo Esto es lo que hay.

Grupo de amigos durante el concurso de arroces de 2025 / Rafa Molina

Licitación de la barra oficial

Para que todos los asistentes puedan disfrutar de esta jornada de convivencia, tengan o no, peña, la organización licita una barra oficial para la dispensación de bebidas y comida. La licencia se otorgará desde las 12:00 horas y hasta las 5:00 de la madrugada del domingo día 29.

Las personas o empresas interesadas deberán estar dados de alta en el correspondiente IAE, hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y el ayuntamiento de Monesterio; poseer carnet de manipulación de alimentos y seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de 150.000.

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El precio de licitación está estipulado en 300 €, para la instalación de la barra de bebidas y comidas y, 150 €, para las instalaciones que ofrezcan alimentos. El canon que supone estos importes, podrá ser mejorado al alza. Los interesados pueden presentar solicitud hasta el día 20 de marzo, a las 13:00 horas. Toda la documentación se encuentra a su disposición en las instalaciones del ayuntamiento de Monesterio.