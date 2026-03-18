Suceso
Detenidos dos hombres por once robos en establecimientos de hostelería de la provincia de Badajoz
La Guardia Civil también busca a otros dos vecinos "plenamente identificados", todos de las localidades de Talarrubias y Puebla de Alcocer
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de las localidades pacenses de Talarrubias y Puebla de Alcocer como presuntos miembros de un grupo dedicado al robo en establecimientos hosteleros de la provincia de Badajoz, y busca a otros dos que están "plenamente identificados".
Este es el resultado de la operación 'Siberslot', que se inició tras una serie de robos perpetrados en bares y restaurantes principalmente, ubicados en distintas localidades de la comarca de La Serena.
Según ha explicado la Guardia Civil en nota de prensa, los autores, tras forzar los accesos de los inmuebles, además de sustraer bebidas y otros productos existentes, forzaron máquinas recreativas instaladas y cajas registradoras para apoderarse del dinero que contenían en su interior.
Planificaban los robos y huían en vehículos de su propiedad
Las investigaciones confluyeron en la autoría de robos similares perpetrados en bares de la comarca siberiana, por parte de un grupo delictivo cuyos componentes previamente planificaban los robos "de manera concertada y coordinada", y para que se desplazaban hasta el lugar y huían posteriormente en vehículos de su propiedad.
Con las pruebas periciales y revisión de imágenes durante el desarrollo de esta operación, se pudo averiguar la identidad de sus cuatro integrantes, que son cuatro vecinos de las localidades pacenses de Talarrubias y Puebla de Alcocer.
De esta forma, durante la semana pasada, se pudo detener a uno de ellos en su lugar de residencia y a otro, cumpliendo pena privado de libertad en el centro penitenciario de Badajoz, instruyéndoles diligencias por su implicación en un total de 11 robos perpetrados en Castuera, Esparragosa de la Serena, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Orellana, Acedera, Guadalperales, Gargaligas, Puebla de Alcocer, Garbayuela y Risco.
Sustrajeron más de 30.000 euros
En estos robos, sustrajeron más de 30.000 euros de las cajas registradoras y máquinas registradoras, bebidas y otros productos, además de causar cuantiosos daños en los establecimientos.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia correspondientes de Castuera y Herrera del Duque, mientras la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de localizar a los otros dos coautores que se encuentran "plenamente identificados".
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