San Vicente de Alcántara dará comienzo oficial a la Semana Santa 2026 este sábado, 21 de marzo, con la celebración del tradicional pregón, que tendrá lugar en la Parroquia de San Vicente Mártir a partir de las 19.00 horas, precedido por la celebración de la Santa Misa.

El encargado de anunciar la Semana de Pasión será Luis Manuel Gutiérrez Pacheco, designado por la Junta Local de Hermandades y Cofradías. Actualmente, ostenta el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad Infantil de las Tres Glorias, entidad que engloba las imágenes y celebraciones de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Jesús Resucitado y el Corpus Christi, desempeñando un papel clave en la implicación de los más jóvenes dentro de la tradición cofrade local.

Conocido popularmente como “Luisma”, el pregonero cuenta con una dilatada trayectoria de servicio y compromiso dentro de la vida parroquial sanvicenteña. Desde el año 2008 ejerce como secretario parroquial, labor que ha desarrollado junto a los sacerdotes Diego A. Valle y Ángel Zambrano. Su vinculación con la comunidad se ha materializado también en su participación activa en diferentes iniciativas pastorales y formativas.

‘Luisma’ pregonará la Semana Santa sanvicenteña 2026 / EL PERIÓDICO

Entre ellas, destaca su condición de miembro fundador del Grupo Parroquial 'Francisco Pacheco', una iniciativa estrechamente ligada a la implicación de los jóvenes en la vida de la parroquia, siguiendo el legado del desaparecido y querido sacerdote sanvicenteño “Paquito”. Asimismo, ha formado parte del grupo de catequistas en distintas etapas, contribuyendo a la formación religiosa de varias generaciones.

En la actualidad, continúa colaborando activamente como integrante del equipo de belenistas de la parroquia, manteniendo viva una tradición profundamente arraigada en el municipio.

Su designación como pregonero supone, por tanto, un reconocimiento a una trayectoria marcada por la dedicación constante, el compromiso con la Iglesia local y su implicación en la transmisión de los valores religiosos y culturales a las nuevas generaciones.

El acto del pregón, uno de los momentos más esperados del calendario cofrade, contará con la presencia de Andrés Hernáiz, alcalde de San Vicente de Alcántara; David Cuño Tarriño, concejal de Cultura; y Carlos Marqués, presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la localidad, así como de autoridades civiles y eclesiásticas y representantes de las distintas hermandades sanvicenteñas.

Asimismo, durante el desarrollo del acto se presentará la revista oficial de la Semana Santa, editada gracias a la financiación de la Concejalía de Festejos, Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara.

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Con este acto, San Vicente de Alcántara se prepara para vivir intensamente su Semana Santa, una celebración marcada por la devoción popular, la riqueza patrimonial y la implicación colectiva de todo el tejido social del municipio.