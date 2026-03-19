El conductor de la furgoneta, un vecino de Cheles de 55 años, permanece en la UCI tras el accidente mortal cerca de Mérida

El conductor de la furgoneta, un vecino de 55 años del municipio pacense de Cheles, resultó politraumatizado en el accidente mortal ocurrido este jueves en la Autovia Suroeste (A-5) y fue trasladado rápidamente grave al Hospital de Mérida, donde permanece ingresado en la UCI.

Colisión frontal

La capital extremeña y los pueblos de alrededor siguen conmocionados por el espectacular siniestro, registrado a las 05.40 horas en el kilómetro 319, entre San Pedro de Mérida y Torrefresneda, en sentido Madrid. El choque fue una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta, después de que uno de los vehículos circulara en dirección contraria. Como consecuencia del trágico impacto, el conductor del mencionado turismo falleció en el acto.

Estado en el que ha quedado uno de los vehículos implicados / Canal Extremadura

El accidente obligó a cortar el tráfico durante unas cinco horas y a desviar la circulación por la EX-307, lo que provocó importantes retenciones hasta que la situación quedó restablecida pasadas las 10.00 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SES, una Unidad Medicalizada de Emergencias, personal del PAC de Santa Amalia, bomberos de Mérida y Don Benito, agentes de la Guardia Civil y operarios de mantenimiento de carreteras. El Equipo de Atestados de Mérida se ha hecho cargo de las diligencias.