Los operadores móviles habilitan un servicio gratis para los afectados por la llegada del 4G y el 5G a Monesterio

Llega 700, --entidad creada por los operadores móviles de España, para solucionar, sin coste alguno, las interferencias en la Televisión Digital Terrestre (TDT), causadas por la activación de las redes 4G y 5G en las bandas de 700 y 800 MHz--, anuncia la “próxima” puesta en marcha, en Monesterio, de este servicio móvil de nueva generación. En un texto remitido al ayuntamiento, la entidad adelanta que, en nuevas comunicaciones, se informará del inicio de este servicio. Mientras tanto, se pone a disposición de los usuarios de la TDT un servicio gratuito, ante posibles interferencias en la recepción de la señal de televisión.

La tecnología prestada sobre estas bandas, (700 y 800 MHz), que, anteriormente era utilizada por la TDT, “permite ofrecer una mejor cobertura en interiores y la mayor extensión posible”. Estas redes, se explica desde la entidad, “llegan para mejorar la velocidad de conexión a internet, servicios de televisión, video y música bajo demanda, así como decenas de nuevos servicios que verán la luz en los próximos años, para aprovechar el gran potencial de la tecnología”.

Mapa interactivo para comprobar los domicilios que pudieran estar afectados / Cedida

Mala recepción de la TV

Si la recepción de su televisor falla, las operadoras ofrecen un servicio gratuito para solventar el problema. La prestación de los servicios móviles en estas bandas de frecuencia puede conllevar la aparición de “determinadas afectaciones en la recepción de la señal de TDT” de los usuarios de Monesterio, expresa Llega 700. Estas alteraciones de señal se deben a que, estas frecuencias se han venido utilizando con anterioridad para el servicio de televisión.

Con la intención de solventar estos problemas, en caso de que llegaran a producirse, los operadores ponen a disposición de los usuarios un teléfono de atención gratuito, al que pueden recurrir todas las personas afectadas que necesiten solicitar alguna actuación para solventar las afectaciones y, por tanto, restablecerse el servicio de TDT, con normalidad.

Quienes pudieran sufrir este tipo de incidencia, pueden contactar con la entidad a través del teléfono gratuito, 900 833 999. También se pone a disposición la página web, www.llega700.es, con toda la información al respecto y un mapa interactivo donde comprobar los domicilios o edificios que pueden verse afectados.

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El despliegue de los servicios móviles de nueva generación puede afectar, principalmente, a edificios o viviendas próximos a las estaciones de telefonía móvil que vean la TDT a través de una antena. Según la entidad, también influyen la orientación de la antena y el tipo de instalación de recepción de televisión de la que se disponga. No afecta a los ciudadanos que reciban la señal de televisión a través de cable, fibra óptica, satélite o internet.