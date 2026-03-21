Suceso
Una vivienda se derrumba en Jerez de los Caballeros
Las ocho personas que se encontraban en la casa pudieron salir a tiempo
Solo una mujer, de 39 años, ha resultado herida leve
Una vivienda se ha derrumbado este viernes en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, situada en la calle Santos en confluencia con la avenida de Portugal.
En el interior de la vivienda se encontraban ocho personas cuando la estructura comenzó a ceder. Afortunadamente, todos los presentes pudieron salir por su propio pie antes del derrumbe. Aun así, una mujer de 39 años resultó herida leve al sufrir varias contusiones, según confirma Cruz Roja Extremadura.
Poco antes de las 16.00 horas
El suceso se produjo poco antes de las 16.00 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Cruz Roja, Policía Local, bomberos de la Diputación de Badajoz y Guardia Civil.
Tras la actuación de los servicios de emergencia, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros se hizo cargo de la situación, ya que la familia afectada no podía regresar al domicilio, según confirman las mismas fuentes.
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