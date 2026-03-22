Ángela Ambrona protagoniza la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en Monesterio

Entró a formar parte de la junta directiva del Club Polideportivo Monesterio el pasado mes de junio. Fue una más que acertada decisión. Un acuerdo pionero en los más de 50 años de la historia de la entidad amarilla para impulsar la inclusión en el fútbol de Monesterio. Una medida que forma parte de los esfuerzos, por romper barreras, permitiendo que personas que Síndrome de Down ocupen cargos de responsabilidad. Desde entonces, Ángela Ambrona Vila, se ha hecho esencial en la vida del club.

Perteneciente al colectivo Down Zafra, Ángela posee un magnífico currículo deportivo. Al Oro, conseguido en el Campeonato de España de Natación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, se suman otros reconocimientos deportivos y la consecución de medallas en diferentes modalidades de los Juegos Extremeños de Deporte Especial. La monesteriense, además de ser parte esencial de la vida social y deportiva de su pueblo, ha sido reconocida con el Premio al Deporte de Monesterio, 2021, cono nadadora y gimnasta. Del mismo modo, posee el Premio de la Gala del Deporte, que anualmente otorga el ayuntamiento de Monesterio, como mejor deportista local del año 2024.

Reconocimiento del club

Este pasado sábado, 21 de marzo, fecha conmemorativa con el Día Mundial del Síndrome de Down, la entidad deportiva en la que ejerce como miembro de su directiva, aprovechó la efeméride para reconocer la valía de Ángela. Fue la protagonista del saque de honor del encuentro que se disputó en el Estadio Municipal, correspondiente a la jornada 21, de la Liga Blanu, Segunda División Extremeña, grupo 4, que enfrentó a los locales con la UD Campillo.

Antes del saque, el presidente del club, Urbano Martínez Infante, se dirigió al público asistente, con palabras de cariño y reconocimiento hacia Ángela Ambrona. “Hoy sábado, 21 de marzo, cuando se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, queremos reconocer, como reflejo de la inclusión diaria que realiza nuestro club, a una de nuestras mejores directivas”, expresó el presidente.

Un más que merecido homenaje que, en la persona de Ángela, se hizo extensivo a “estas grandes personas que, día tras día, nos recuerdan la valiosa contribución que hacen a la sociedad”. Martínez puso en valor la dignidad, la valía y las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual, en todos los ámbitos de la sociedad local: “Debemos recordar que, son ellos los que nos enseñan a nosotros día tras día, lo que es la vida, todo lo que se puede hacer sin restricciones ni barreras y, siempre, con una sonrisa”.

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Ante la emoción y el aplauso de la afición, Urbano anunció el saque de honor de Ángela, en representación de “tantas y tantas personas que, tienen, más de 21 razones para ser apoyadas por la sociedad”. “Nunca os rindáis, perseguid vuestros sueños. Aquí estamos nosotros para acompañaros y aprender de vosotros”, concluyó Urbano Martínez.