Iberdrola renueva la subestación eléctrica de Valdecaballeros para mejorar el servicio a 5.000 clientes de La Siberia

i-DE, la distribuidora de Iberdrola en España, ha concluido el proyecto de compactación de la subestación transformadora de reparto (STR) Valdecaballeros, dentro de la comarca de La Siberia (Badajoz).

Este proceso ha permitido la modernización y optimización de la infraestructura eléctrica, sustituyendo la subestación convencional por una instalación más compacta y automatizada, lo que reduce el impacto visual. Además, incrementa la seguridad y mejora la fiabilidad del suministro eléctrico en la comarca, según ha informado Iberdrola en nota de prensa.

Gracias a la nueva subestación eléctrica, alrededor de 5.000 clientes de Valdecaballeros y Helechosa de los Montes contarán con un "suministro más fiable". Asimismo, la infraestructura "mejora la seguridad y continuidad del servicio" en otras localidades de la zona como Guadalupe, Cañamero, Fuenlabrada de los Montes, Castilblanco, Herrera del Duque y Talarrubias, ha subrayado.

En concreto, la compañía ha ejecutado la compactación del sistema de 45 kilovoltios (kV) -alta tensión- y del de 20 kV -media tensión- que se ubican ahora en el interior de edificios prefabricados y las salidas de las líneas de alta y media tensión se han soterrado, reduciendo así el impacto visual.

Nuevas incorporaciones

Además, estas nuevas instalaciones compactas incorporan protecciones digitales y sistemas de telecontrol, lo que permite su operación en remoto y reduce los tiempos de reposición del suministro eléctrico en caso de que se produzcan incidencias.

Esta actuación se ha desarrollado en los últimos doce meses con una inversión de 2,2 millones de euros, contribuyendo a la dinamización de la economía y el empleo en la Comunidad de Extremadura.

Además, la compañía distribuidora del grupo Iberdrola reduce las labores de mantenimiento y, gracias al nuevo sistema de protecciones y control integrado, conseguirá una mayor fiabilidad de la instalación, respondiendo a criterios avanzados de calidad y respeto medioambiental.

Hay que destacar que el proyecto se ha ejecutado sin afectar al suministro eléctrico habitual de los clientes mientras se trabajaba en dicha infraestructura eléctrica.

Más de 70 subestaciones en Extremadura

En Extremadura, i-DE gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión, además de 3.467 centros de transformación en servicio y 74 subestaciones. Esta red da servicio tanto a particulares como a empresas en el conjunto de la comunidad autónoma.

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Gracias a estas instalaciones, i-DE cuenta hoy en la región con una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía en Extremadura. El esfuerzo inversor realizado por i-DE en la comunidad autónoma durante muchos años ha permitido también una mejora sustancial en la calidad de suministro que ofrece a sus clientes.