La Junta de Cofradías de Monesterio presenta el cartel anunciador de la Semana Santa

Avanzan las actividades preparatorias para la Semana Santa monesteriense. Este domingo, 22 de marzo, tras la Eucaristía de las 12 del mediodía, el templo parroquial acogió el II Pregón Infantil y la presentación del cartel anunciador.

La niña, Lola Parra Sánchez, fue la encargada de pregonar la fiesta. Desde su perspectiva pura, sencilla y llena de ilusión, Lola repasó sus vivencias personales y la devoción de su familia y su relación con la Semana Santa, a través de los diferentes actos litúrgicos y los desfiles procesionales que, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, recorren las calles de Monesterio. “El año pasado, sacamos a mi burrito y mi padre hizo de Jesús”, recordó, en el inicio de su pregón.

Refiriéndose a la procesión del silencio, (Martes Santo), Lola, destacó la figura de su padre, como costalero de este paso procesional: “Me ha contado que, lo lleva desde que tenía 13 años, aunque, el pobre, el año pasado no lo pudo coger, porque se rompió el dedo meñique del pie”. Otro de los pasajes imprescindibles en la Semana Santa de Lola Parra es la procesión del Señor Cautivo, de la que su madre es costalera: “Yo siempre he dicho que, cuando sea un poco más grande voy a ser costalera, como mi madre”. Tras el pregón, Mariví Martínez, Hermana Mayor de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores le impuso la medalla de la hermandad y le hizo entrega de un recuerdo conmemorativo con este acto, considerado desde la Junta de Cofradías como un pilar para el relevo generacional.

Presentación del cartel anunciador de la Semana Santa / Rafa Molina

Cartel anunciador

Posteriormente, subió al altar la Hermana Mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, encargada, este año, del diseño del cartel anunciador de la Semana Santa. Antes de hacer público el cartel, Isabel María López, desveló el motivo principal de la obra: “La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pintada, con muchísimo cariño y respeto, por su autora, para seguir engrandeciendo las tradiciones y la fe que procesa Monesterio hacia sus titulares”. El cartel, obra al pastel de la polifacética vecina de Monesterio, María Hernández, “pasa a ser patrimonio de nuestra Semana Santa y de este pueblo”, significó la Hermana Mayor. Isabel agradeció públicamente su “generosidad, su talento y su entrega desde el mismo momento en que la hermandad le hizo la propuesta”. “Gracias por haber sabido plasmar a la perfección, una mirada que no juzga, sino que acoge, que sostiene, que alienta y que es paz y esperanza para muchos de nosotros. Del mismo modo agradeció a las dos empresas patrocinadoras, encargadas de financiar la impresión del cartel anunciador de la Semana Santa.

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Tras descubrir el cartel, con la presencia de las distintas representantes de la Junta de Cofradías y ante el aplauso de la feligresía, María Hernández, expresó “su agradecimiento” y dijo, sentirse “muy orgullosa”, por haber realizado este trabajo.