Olivenza: una Semana Santa, dos culturas

El Ayuntamiento de Olivenza, junto a la Comunidad Parroquial y la Junta de Hermandades y Cofradías, vuelven a organizar los actos de la Semana Santa, una celebración única en la Península Ibérica, donde cofradías fundadas a comienzos del siglo XVI, cuando la localidad rayana pertenecía a Portugal, conviven con otras de imagenería castellana, y que cada año reúne a vecinos, cofrades y visitantes en torno a la tradición, la fe y al patrimonio monumental oliventino.

La programación dio comienzo el pasado sábado 14 de marzo con el pregón oficial y se prolongará hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con cultos, actos litúrgicos y procesiones que recorrerán el casco histórico de la ciudad.

La antesala de la Semana Santa tuvo lugar en la iglesia de Santa María del Castillo con un emotivo pregón pronunciado por Ana María Márquez Becerra, antigua componente de Acetre y con más de 30 años de cofrade.

El próximo domingo 22 de marzo se celebrará el Domingo de Pasión, Día del Señor de los Pasos, Patrón de Olivenza, con eucaristías en la iglesia de Santa María Magdalena y la tradicional procesión, que data del siglo XVI, de Nuestro Señor Jesús de los Pasos por las calles de la localidad, donde se recorrerán los cincos altares de azulejería alentejana.

La programación continuará el Viernes de Dolores, 27 de marzo, con la procesión de la Santa Cruz, Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Dulce Mirada.

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, marcará el inicio de la Semana Santa con la bendición de ramos y la procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, conocida como ‘La Burriquita’, seguida de la celebración de la Santa Misa en Santa María del Castillo.

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Durante la Semana Santa, las distintas hermandades y cofradías de la ciudad protagonizarán las estaciones de penitencia, destacando las procesiones del Lunes Santo con la Cofradía de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores; el Martes y Miércoles Santo con la Hermandad de Jesús Orando en el Huerto; y el Jueves Santo con la tradicional Procesión de las Banderas, la más antigua de todas y única en España.